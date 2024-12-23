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أخبار مصر

معرض خيرى بجامعة عين شمس للطلاب والعاملين

معرض خيرى بجامعة
معرض خيرى بجامعة عين شمس، فيتو
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نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس المعرض الثاني الخيرى للملابس لصالح الطلاب والعاملين بالجامعة وذلك بمشاركة نادي روتاري قصر النيل نادى روتاري هليوبوليس الشروق. 

معرض خيرى بجامعة عين شمس  

ويأتي ذلك ضمن فعاليات مشاركة جامعة عين شمس بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

 

وثمنت غادة فاروق التعاون المشترك بين الجامعة ونوادى روتارى وجميع هيئات المجتمع المدنى، وأكدت أن تنظيم المعارض الخيرية يأتى انطلاقًا من المسئولية المجتمعية التي تتبناها إدارة الجامعة لتعزيز روح الإنتماء ونشر ثقافة التكافل في المجتمع الجامعي، وقد شهد المعرض  إقبالًا كبيرا من الطلاب.

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