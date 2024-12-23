الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

الجنيه الذهب، فيتو
الجنيه الذهب، فيتو

سعر الجنيه الذهب، استقر سعر  الجنيه الذهب بحركة التعاملات الصباحية في محلات الصاغة اليوم الاثنين الموافق  23 ديسمبر 2024.

وترصد “فيتو” آخر التطورات في الأسعار على مدار الساعة.

اقرأ التالي: سعر الجنيه الذهب صباح اليوم 

 

أسعار الجنيه الذهب 

 سجل سعر الجنيه الذهب  اليوم 30160 جنيها. 

 

الاستثمار في الجنيه الذهب

 ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به. 

 

 

تعرف أيه عن الجنيه الذهب؟

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

 

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة) 

الجنيه المغلف

 ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.

 

 

الجنيه غير المغلف

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في  مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

 

ما هي أحجام العملات الذهبية؟

ويمكن القول أن هناك أحجامًا متنوعة للعملات الذهبية وتشمل الآتى:

جنيه ذهب = 8 جرامات.

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطا.

نصف جنيه ذهب = 4 جرامات.

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطا.

ربع جنيه ذهب = 2 جرام.

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطا.

 

 

حساب المصنعية على الذهب ؟

جدير بالذكر هناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطًا.

 

كيفية حساب المصنعية على الذهب

 وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطًا.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الجنيه الذهب الاستثمار في الجنيه الذهب الإستثمار في الذهب تعرف إيه عن الجنيه الذهب مصلحة الموازين والدمغة ½ جنيه ذهب ¼ جنيه ذهب 1 جنيه ذهب الجنيه الذهب اليوم الجنيه غير المغلف الجنيه الذهب الذهب اليوم

مواد متعلقة

قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

أسعار الذهب مساء اليوم الأحد، وعيار 21 يسجل هذا السعر

سعر الدولار في البنك المركزي صباح اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

أسعار الذهب صباح اليوم الأحد وعيار 21 يسجل هذه القيمة

أرخص خواتم الألماس في الصاغة، تبدأ من 8 آلاف جنيه

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت، عيار 21 وصل لهذا السعر

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت 21 ديسمبر 2024
ads

الأكثر قراءة

الكرملين يحسم الجدل بشأن طلب أسماء الأسد الطلاق من بشار

سعر الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 18 يصل لهذا المستوى

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

اصطدام 3 سيارات بشدة يثير المخاوف، لحظة وقوع حادث الشاطبي (فيديو)

ارتفاع الدولار فى البنوك صباح اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة وطرق إخطار الطلاب بها

أكبر غلطة في تاريخ الأهلي، ميدو يهاجم كهربا لرفضه تحية الجمهور ويوجه رسالة للإدارة

قبل بدء تطبيقه بأيام، شروط الخروج على المعاش المبكر 2025

منوعات

المزيد

اعتقال أمريكي أضرم النيران بامرأة نائمة في مترو أنفاق بروكلين

توقعات الأبراج 2025، هل تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة؟

حظك اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، سعادة وفرح وتخلص من نزاعات وحظ في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 23-12-2024، حب وتغلب على مشكلات صحية في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أشهر صيغ الاستعاذة من الشيطان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حصن المسلم اليومي، نص أذكار الصباح والمساء

صلة الرحم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة الرعد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية