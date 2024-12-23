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أخبار مصر

تداول 18 ألف طن بضائع و1214 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1214 شاحنة و115 سيارة. 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر 

 شملت حركة الواردات 7500 طن بضائع، 660 شاحنة و100 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 554 شاحنة و15 سيارة. 
  يستعد ميناء سفاجا اليوم  لاستقبال ثلاث سفن وهي عمان، وأمل، والحرية، بينما تغادر السفينتين بوسيدون ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وAlcudia Express وغادرت السفينة Alcudia Express.

 كما تم تداول 3500 طن بضائع و350 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة. 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1655 راكب.

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الواردات موانئ البحر الأحمر

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