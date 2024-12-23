الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إيرادات فيلم Moana 2 ترتفع لـ 790 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

فيلم Moana، فيتو
فيلم Moana، فيتو

 Moana 2، ارتفعت إيرادات فيلم ديزني Moana 2، لـ  790 مليون دولار في شباك التذاكر حول العالم، عن ميزانية بلغت 150 مليون دولار، وهو ما يعد نجاحا كبيرا للفيلم.

أولي كرافاليو: نجاح فيلم "Moana" ساعدني على شراء منزل لوالدتي

 كشفت الممثلة، "أولي كرافاليو"، أن نجاح فيلم الأنيميشن "Moana"، ساعدها على شراء منزل لوالدتها.

وقالت أولي، في تصريحات صحفية: "كنا نعيش في شقة بغرفة نوم واحدة، عندما تم اختياري للأداء الصوتي لدور Moana، كنت أنام في غرفة النوم، ووالدتي كانت تنام على الأريكة.. لقد أعطتني كل شيء.. اشتريت لوالدتي منزلًا.. وهي الآن سعيدة بالتقاعد".

 

ذا روك يحطم الأرقام القياسية بفيلم الأنيميشن Moana 2

حطم الممثل الشهير دواين جونسون، الملقب بـ ذا روك، الأرقام القياسية، بفيلمه الأنيميشن الجديد، Moana 2.

وحقق فيلم Moana 2، أعلى إيرادات إفتتاحية بتاريخ شباك التذاكر العالمي، لفيلم أنيميشن في التاريخ، بعد أن حصد إيرادات تقدر بـ 386 مليون دولار.

Image

 

تفاصيل فيلم Moana 2

وتدور أحداث فيلم Moana 2، بعد تلقي موانا مكالمة من أسلافها، الذين كانوا يساعدونها في تحديد مسارها، لتجد نفسها أمام ضرورة الإبحار إلى أعماق قارّة أوقيانوسيا، وفي محيطات مفقودة منذ زمن بعيد، لخوض مغامرة جديدة.

أبطال فيلم Moana 2

ويقوم بالأداء الصوتي لفيلم الأنيميشن Moana 2، كلا من الممثلة آولي كرافاليو، والممثل دواين جونسون، وريتشيل هاوس، وتيمويرا موريسون، ونيكول شيرزينجر، وهوالالاي تشانج، وديفيد فين، وروز ماتافيو.

 الفيلم من إنتاج استوديوهات والت ديزني، وإخراج ديفيد ديريك جونيور، وجيسون هاند، ودانا ليدو ميلر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Moana Moana 2 ايرادات Moana 2 تفاصيل فيلم Moana 2 ذا روك Moana 2 فيلم Moana 2

مواد متعلقة

أولي كرافاليو: نجاح فيلم "Moana" ساعدني على شراء منزل لوالدتي

ذا روك يحطم الأرقام القياسية بفيلم الأنيميشن Moana 2

ads

الأكثر قراءة

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو)

الكرملين يحسم الجدل بشأن طلب أسماء الأسد الطلاق من بشار

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024

الشيوخ يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي

كهربا يثير الجدل بعد أزمته مع جمهور الأهلي، والنشطاء: الفولت العالي انتهى

زغلول صيام يكتب: أيوه الجمهور على حق يا شناوي أنت وكهربا وإمام!

نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي بعد قليل

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية

منوعات

المزيد

غوريلا تثير القلق في مطار إسطنبول، ما القصة؟

شركة طيران أمريكية تجبر راكبًا على ترك مقعده بالدرجة الأولى لكلب

اعتقال أمريكي أضرم النيران بامرأة نائمة في مترو أنفاق بروكلين

توقعات الأبراج 2025، هل تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز في السوق اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو)

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وتقطعت بهم الأسباب»، الشعراوي يصف حال الكافرين يوم القيامة (فيديو)

لماذا جمع الله صفات العقاب والرحمة في آية واحدة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

حصن المسلم اليومي، نص أذكار الصباح والمساء

المزيد
الجريدة الرسمية