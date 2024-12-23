أخبار الأهلي، بدء التحضيرات لمباراة المصري وتحرك جديد لحسم أزمة اللاعبين مع الجماهير

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قال مصدر طبي داخل النادي الأهلي إن عمر كمال سيتواجد فى قائمة الفريق فى مباراة المصري المقبلة بعد غيابه عن مباراة الامس امام شباب بلوزداد الجزائري حيث أصبح اللاعب لائقا طبيًا بعد إصابته الأخيرة فى اليد.

عقد محمد رمضان المدير الرياضى بالنادي الاهلي جلسة مع محمد الشناوي قائد الفريق اليوم من اجل مناقشة ازمة اللاعبين مع جماهير الفريق امس عقب مباراة شباب بلوزداد الجزائر حيث استعرض الثنائى تفاصيل الازمة بالكامل وتطرقا الى بعض الامور الخاصة بموقف اللاعبين من الازمة قبل الاتفاق على انهاء الامر فى المباراة المقبلة.

وقال مصدر داخل فريق الكرة بالنادي الأهليإن اللاعبين تعاهدوا على التوجه الى مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية خلال مواجهة المصري البورسعيدي من أجل الاعتذار إلى جماهير النادي، بعد واقعة مباراة شباب بلوزداد امس والتى اعقبها رفض اللاعبين ومحمد رمضان المدير الرياضى التوجه الى المدرجات لتحية الجماهير بعد السباب الذى تعرض له بعض اللاعبين خلال واثناء المباراة.

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة المصري الخميس المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس القادم على ستاد برج العرب بالاسكندرية وتنقل المباراة على شاشة اون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

يواصل طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الاصابة فى العضلة الأمامية حيث يستمر غياب اللاعب عن مباراة المصري المقبلة فى الدوري حيث وضع الجهاز الفني مدة زمنية تمتد لمدة شهر من تاريخ اصابة اللاعب من اجل التعافي من الاصابة.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين على هامش مران اليوم من اجل دراسة فريق المصري استعدادا لمواجهة الفريقين الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري.

كما يبدأ الأهلياستعداداته اليوم دون راحة بعد الفوز أمس على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف وحيد بدوري الأبطال، وذلك تأهبًا لمواجهة المصري الخميس المقبل على ستاد برج العرب ضمن منافسات دوري نايل.

ويخوض لاعبو الأهلي الذين شاركوا فى مباراة شباب بلوزداد امس مرانا استشفائيا على أن يخوض باقي اللاعبين مران قوي على ملاعب النادي بمدينة نصر.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات فى الدوري بعد تعادله الأخير فى الدوري سلبيا أمام البنك الأهلي.

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