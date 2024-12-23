تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق حتى الأول من يناير

أعلن مطار دمشق الدولي تعليق الرحلات الجوية حتى الأول من يناير 2025، باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص من سلطة الطيران المدني.

وجاء في بيان عن المطار: "تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي حتى الأول من يناير.. باستثناء تلك التي حصلت على إذن خاص من هيئة الطيران المدني السورية".

وفي وقت سابق، أوقف أكبر مطارين في سوريا في دمشق وحلب عملياتهما حتى 18 و17 ديسمبر على التوالي، بعد سيطرة المعارضة المسلحة على المدينتين.

وفي وقت لاحق، جاء في إشعار منفصل أن مطار دمشق لن يخدم الرحلات الجوية حتى 24 ديسمبر، ولن يُسمح للرحلات الجوية إلا بتصاريح خاصة.

وأُجريت أول رحلة تجريبية من دمشق إلى حلب في 18 ديسمبر.

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