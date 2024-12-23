إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين أبناء عمومة بسوهاج

أصيب 4 أشخاص أبناء عمومة بجروح متفرقة بالجسم فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمركز المراغة بسوهاج وتم نقلهما لمستشفى المراغة المركزي

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين أبناء عمومة بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بمركز المراغة طرفيها كل من طرف أول جمال ص م م 35 عاما عامل مصابًا جرح قطعي بفروة الرأس "

والده صلاح م م س 65 عاما بالمعاش مصابًا اشتباه كسر باليد اليسرى وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي الجديده



طرف ثان: محمد ع م م 32 عاما عامل مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والده عبد الجابر م م 67 عاما عامل مصابًا " بكدمة بالذراع الأيمن وتم نقلهما لمستشفى المراغة المركزي الطرفان أبناء عمومة تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني " سكين " وبحوزة الثاني من الطرف الثاني عصا شوم بسبب خلافات الجيرة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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