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ثقافة وفنون

سميرة أحمد تكشف عن أمنيتها في عام 2025 (فيديو)

الفنانة سميرة أحمد،
الفنانة سميرة أحمد، فيتو

سميرة أحمد، قالت الفنانة سميرة أحمد: "الجمهور هيشوفني قريب لإنه وحشني جدا، وحاليا أقرأ سيناريو لمسلسل أتمنى ظهوره للنور وتنفيذه".

 

سيناريو المسلسل الجديد لسميرة أحمد

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "سيناريو المسلسل اللي معايا دلوقتي يحمل جانبًا إنسانيًا ويحمل رسالة للناس، وانجذبت له".

تكريم الجمهور لسميرة أحمد

وتابعت: "فرحتي بسعادة الجمهور ومحبته لي دي أكبر جائزة ممكن أحصل عليها، وشيء جميل تكريم الناس لي على ما قدمته خلال مشواري الفني، وسعيدة بأعمالي الفنية اللي شاركت فيها".

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ولفتت: "أنا مبنزلش علشان أروح سينما ولكني حريصة على مشاهدة الأفلام القديمة في التليفزيون، ومن الفنانين الحاليين أحب اتفرج على كريم عبد العزيز وياسر جلال ومنى زكي وأعمالهم بتجذبني وهما بيجذبوني بأدائهم".

 

أمنية سميرة أحمد في 2025

وعن أمنيتها التي تتمنى أن تتحقق في 2025، أوضحت سميرة أحمد: "أتمنى لمصر أولا كل الخير، وظهور مسلسل بالحب هنعدي، اللي بقرأه حاليا للنور".
 

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سميرة احمد الفنانة سميرة أحمد مسلسل بالحب هنعدي كريم عبد العزيز ياسر جلال منى زكي

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