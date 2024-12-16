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ثقافة وفنون

كريم عبد العزيز يروج لمسرحية الباشا قبل عرضها في موسم الرياض

بوستر مسرحية الباشا،
بوستر مسرحية الباشا، فيتو

 روج النجم كريم عبد العزيز  لمسرحيته الجديدة التي تحمل عنوان “الباشا” والمقرر عرضها ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

كريم عبد العزيز يروج لمسرحية الباشا

 ونشر كريم عبد العزيز بوستر المسرحية  عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”وعلق عليه قائلا: “الباشا بموسم الرياض من 25 ديسمبر إلى 1 يناير.. يارب تعجبكم.. مسرح بكر الشدي من 25 ديسمبر حتى 1 يناير”. 

أسعار تذاكر مسرحية الباشا 

 تترواح أسعار تذاكر مسرحية الباشا بين 85 ريال سعودي إلى 1000 ريال سعودي. 

أبطال مسرحية الباشا 

ويشارك فى بطولة مسرحية الباشا بجانب كريم عبد العزيز  كل من هنا الزاهد، هيدي كرم، ويزو.

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أبطال مسرحية الباشا مسرحية الباشا كريم عبد العزيز موسم الرياض السعودية

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