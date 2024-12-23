إصابة 4 أشخاص في تصادم بين دراجتين ناريتين بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص في تصادم دراجة بخارية مع أخرى بشارع الشباب بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 4 أشخاص في تصادم دراجة نارية بأخرى في جمصة.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:

ـ محمد عيد سليمان سالم 19 سنة مصاب بجرح قطعي في الأنف

ـ كريم سمير المتزلي علي 19 سنة ومصاب بسحجات متفرقة بالجسم

ـ محمود محمد شحاته محمود 18 سنة ومصاب بجرح قطعي بالأذن اليمنى

ـ أحمد محمد محب ابراهيم 19 سنة

تم نقل المصابين لمستشفى جمصة لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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