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محافظات

إصابة 4 أشخاص في تصادم بين دراجتين ناريتين بالدقهلية

تصادم دراجتين، فيتو
تصادم دراجتين، فيتو

 أصيب 4 أشخاص في تصادم دراجة بخارية مع أخرى بشارع الشباب بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 4 أشخاص في تصادم  دراجة نارية بأخرى في جمصة.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:  
ـ محمد عيد سليمان سالم 19 سنة مصاب بجرح قطعي في الأنف
ـ كريم سمير المتزلي علي 19 سنة ومصاب بسحجات متفرقة بالجسم
ـ محمود محمد شحاته محمود 18 سنة ومصاب بجرح قطعي بالأذن اليمنى
ـ أحمد محمد محب ابراهيم 19 سنة 

 

تم نقل المصابين لمستشفى جمصة لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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