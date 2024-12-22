منتخب السعودية يحقق رقما سلبيا جديدا في خليجي 26

استهل المنتخب السعودي مشواره ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26"، بخسارة أمام نظيره البحريني 2-3، لحساب الجولة الأولى في المجموعة الثانية من دور المجموعات للمسابقة.

رقم سلبي لمنتخب السعودية

جاء هذا الفوز ليسجل به المنتخب السعودي رقمًا سلبيًا أمام البحرين، إذ تعد هذه المرة الأولى في تاريخ لقاءات المنتخبين بكأس الخليج التي يحقق فيها المنتخب البحريني فوزًا للمرة الثانية تواليًا أمام "الأخضر".

وكانت البحرين قد حسمت آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين في كأس الخليج عندما فازت بهدف نظيف في نهائي نسخة عام 2019، وهو الانتصار الذي منح البحرين أول ألقابها الخليجية.



ولم يسبق المنتخب السعودي أن خسر في مباراتين متتاليتين أمام البحرين، إذ يملك تفوقًا رقميًا بـ10 انتصارات مقابل 6 انتصارات للبحرين بعد الفوز اليوم، فيما حسم التعادل 4 لقاءات.

وبتلك النتيجة حصد منتخب البحرين أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه المنتخب العراقي، المتساوي معه في نفس الرصيد من النقاط، عقب فوزه 1-0 على اليمن، في الجولة ذاتها في وقت سابق اليوم.

وفي المقابل بقي منتخب السعودية بلا رصيد من النقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة.

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