الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

4.5 جنيه ارتفاعا في أسعار الفراخ اليوم بالأسواق

أسعار الفراخ اليوم،
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وتراوحت الارتفاعات في سعر كيلو الفراخ من 3 إلى 4.5 جنيه، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

 

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق 

 وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 87 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 75 جنيهًا إلى 130 جنيها للكيلو للمستهلك. 

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

اسعار الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 119.4 جنيه للكيلو للمستهلك، بارتفاع 4.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوح  سعر كيلو الدواجن بلدي بين 85 جنيها إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

 

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 73 إلى 74 جنيهًا. 

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 77 جنيهًا إلى 78 جنيهًا.

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وفيما يخص أسعار الدواجن اليوم الإثنين في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 120 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 160 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 270 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 150 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا.
  • بلغ سعر فيليه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 235 جنيهًا.

 

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 145 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 285 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 189 جنيهًا.
  • بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 275 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 135 جنيهًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الدواجن اسعار الدواجن اليوم اسعار الفراخ اسعار الفراخ اليوم سعر الدواجن اسعار الفراخ البيضاء سعر الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ سعر الفراخ بورصة الدواجن سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن سعر الدواجن اليوم موقع فيتو فيتو بورصه الفراخ اليوم
ads

الأكثر قراءة

في دعوى بمحكمة الأسرة، سيدة تبيع صديقتها لطليقها مقابل 50 ألف جنيه

قبل بدء تطبيقه بأيام، شروط الخروج على المعاش المبكر 2025

أسعار الخضار اليوم، البطاطس ترتفع لـ 12.5 جنيه في سوق العبور

هذه أموال الشعب، قطر تهدد الاتحاد الأوروبي.. لهذا السبب

خبيرة أبراج تكشف حظوظ مواليد الجوزاء والسرطان في 2025

أخبار مصر: موعد صرف زيادة المعاشات، نتيجة قرعة الحج السياحي، مدرب ليفربول يتغنى بمو صلاح، عمرو أديب يفقد صوته على الهواء

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج 2025، الأبراج الأكثر والأقل حظًّا في العام الجديد

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لحظة انهيار جسر في البرازيل وتسرب حمض الكبريتيك للنهر (فيديو)

خبيرة أبراج تكشف حظوظ مواليد الجوزاء والسرطان في 2025

البحث عن متهم قتل سيدة حرقا في مترو نيويورك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الاحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أبرزها المصري ضد الأهلي.. مواعيد الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلة الرحم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة الرعد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية