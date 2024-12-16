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ثقافة وفنون

إليسا عن مهرجان ميدل بيست في الرياض: الحضور مذهل

إليسا، فيتو
إليسا، فيتو

علقت الفنانة اللبنانية إليسا على مشاركتها في مهرجان “ميدل بيست” بالعاصمة السعودية الرياض.

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على إكس: كان مهرجانا لا ينسى.. كان الحضور والطاقة مذهلين! لقد شاركنا أفضل اللحظات من تلك الليلة الرائعة.

 

أغنية حبك مثل بيروت

وكانت إليسا طرحت مؤخرا أغنية وطنية بعنوان “حبك مثل بيروت”، والتي تجاوزت حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بعد مرور 5 أيام فقط على طرحها.

 

وحققت الأغنية نحو مليون و50 ألف مشاهدة حتى الآن عبر يوتيوب، وهي أغنية وطنية طرحتها إليسا لتعبر من خلالها عن معنى حب الوطن في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها لبنان حاليا.

وكانت  إليسا علقت حفلاتها الغنائية لفترة بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان، لكنها عادت واستأنفت نشاطها مؤخرا.

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