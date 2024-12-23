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أماكن وأرقام جلوس امتحان دور يناير للفصل الدراسي الأول بتجارة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس، أماكن وأرقام جلوس امتحان دور يناير الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024 - 2025.

والشعب التي تم الإعلان عن أرقام الجلوس هم:


•   شعبة الدراسة باللغة العربية.
•   شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية.
•   شعبة الدراسة باللغة الفرنسية.
•   برنامج كيين.
•   برنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية.
•   برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.

على الرابط التالي وسيتم رفع باقي المواد تباعًا

وأوضحت الكلية أنه على جميع الطلاب ضرورة معرفة رقم الجلوس ومكان اللجنة لضمان سهولة دخول وخروج الطلاب وعدم التزاحم. 

وفي سياق متصل، انطلقت بكلية الآداب جامعة عين شمس امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لبرامج الساعات المعتمدة والبرامج المميزة هذا وتستمر الامتحانات حتى الثالث والعشرين من يناير. 

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الآداب

تجرى الامتحانات وفقا لمواصفة الورقة الامتحانية والتي يتم فيها الدمج بين الاسئلة الموضوعية والمقالية وتستخرج من بنوك الأسئلة الخاصة بكل مقرر من معامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الآداب، على أن يتم التصحيح الإلكترونى في ذات اليوم والمقالي خلال ثلاثة أيام بكنترولات الكلية وذلك حتى يتسنى إعلان النتائج خلال أسبوع من انتهاء الإمتحانات لكل برنامج. 

 


تستمر الامتحانات يوميا على مدار أربع فترات تمتد من التاسعة صباحا وحتى الرابعة والنصف مع نشر تعليمات الإمتحانات على صفحة الكلية وكذلك جداول الإمتحانات واللجان يوميا.

 

ويأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، حنان كامل عميدة كلية الآداب وتحت إشراف محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. 

وفي سياق متصل تعليمات وإرشادات أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤ -٢٠٢٥م

 لا يسمح للطالب بأداء الامتحان إلا بعد تقديم اثبات الشخصية بطاقة التعريف الجامعي، بطاقة الرقم القومي، جواز السفر للوافدين).

يلتزم الطالب بالحضور إلى مقر لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل.

لا يسمح للطالب بالدخول إلى لجان الامتحانات بعد مضي [١٥ دقيقة من بدء الامتحان، ولا يسمح بخروجه إلا بعد مرور نصف الوقت ٤٥ دقيقة.

- يحظر بشكل قاطع دخول الطلاب لجان الامتحانات بأي كتب أو مذكرات، أو أوراق تتصل بمادة الامتحان

- يمنع منعا تاما دخول الطالب لجان الامتحانات بالهاتف المحمول أو أية أجهزة اتصال ذكية أخرى.

 يحظر بشكل قاطع التدخين داخل جميع لجان الامتحانات.

- يلتزم الطالب بعدم العبث بورقة الاجابة أو قطع أجزاء منها وتسليمها بعد الانتهاء من الاجابة في الوقت المخصص للسادة الملاحظين.

- سوف تحجب نتيجة الطالب في حال عدم سداد الرسوم الدراسية | المقررة.

على جميع الطلاب الالتزام بتوجيهات السادة المراقبيين والملاحظين والتعاون معهم للحفاظ على النظام داخل لجان الامتحانات.

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