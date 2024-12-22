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لضخ دماء جديدة، حركة تغييرات محدودة لمديري عموم تعليم القاهرة

تعليم القاهرة، فيتو
تعليم القاهرة، فيتو

شهدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حركة تنقلات محدودة بين مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتى تضمنت تنقلات بين عدد من القيادات وذلك لضخ دماء جديدة ودفع عجلة العمل.

 

حركة مديري عموم القاهرة 

وجاءت حركة مديري الإدارات التعليمية بالقاهرة 

تكليف محمد مصطفى مديرا عاما لإدارة البساتين.

تكليف الدكتور أحمد المهنى مديرا عاما لإدارة التبين.

تكليف الدكتور عبد العزيز فهمى مديرا عاما لإدارة حلوان.

تكليف أيمن الفخرانى مديرا عاما لإدارة المرج.

تكليف داليا مصطفى مديرا عاما لإدارة النزهة.

تكليف محمد حسين مديرا عاما لادارة المطرية.

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وكان أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا بحركة تغييرات موسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء ضخ دماء جديدة والاستعانة بالكفاءات في إطار جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

 

تغييرات موسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية

وتضمنت حركة مديري المديريات التعليمية  التالي:

1.  سماح محمد إبراهيم عبد الله، مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

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