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انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الآداب

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

انطلقت اليوم بكلية الآداب جامعة عين شمس إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لبرامج الساعات المعتمدة والبرامج المميزة هذا وتستمر الإمتحانات حتى الثالث والعشرين من يناير. 

انطلاق إمتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الآداب

تجرى الامتحانات وفقا لمواصفة الورقة الامتحانية والتي يتم فيها الدمج بين الاسئلة الموضوعية والمقالية وتستخرج من بنوك الاسئلة الخاصة بكل مقرر من معامل الاختبارات الاليكترونية بكلية الآداب،  على ان يتم التصحيح الاليكترونى في ذات اليوم والمقالي خلال ثلاثة أيام بكنترولات الكلية وذلك حتى يتسنى إعلان النتائج خلال أسبوع من انتهاء الإمتحانات لكل برنامج. 

 


تستمر الإمتحانات يوميا على مدار أربع فترات تمتد من التاسعة صباحا وحتى الرابعة والنصف مع نشر تعليمات الإمتحانات على صفحة الكلية وكذلك جداول الإمتحانات واللجان يوميا.

 

ويأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، 
حنان كامل عميدة كلية الآداب وتحت إشراف محمد إبراهيم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب. 

وفي سياق متصل تعليمات وارشادات أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤ -٢٠٢٥م

 لا يسمح للطالب بأداء الامتحان إلا بعد تقديم اثبات الشخصية بطاقة التعريف الجامعي، بطاقة الرقم القومي، جواز السفر للوافدين).

يلتزم الطالب بالحضور إلى مقر لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل.

لا يسمح للطالب بالدخول إلى لجان الامتحانات بعد مضي [١٥ دقيقة من بدء الامتحان، ولا يسمح بخروجه إلا بعد مرور نصف الوقت ٤٥ دقيقة.

- يحظر بشكل قاطع دخول الطلاب لجان الامتحانات بأي كتب أو مذكرات، أو أوراق تتصل بمادة الامتحان

- يمنع منعا تاما دخول الطالب لجان الامتحانات بالهاتف المحمول أو أية أجهزة اتصال ذكية أخرى.

 يحظر بشكل قاطع التدخين داخل جميع لجان الامتحانات.

- يلتزم الطالب بعدم العبث بورقة الاجابة أو قطع أجزاء منها وتسليمها بعد الانتهاء من الاجابة في الوقت المخصص للسادة الملاحظين.

- سوف تحجب نتيجة الطالب في حال عدم سداد الرسوم الدراسية | المقررة.

على جميع الطلاب الالتزام بتوجيهات السادة المراقبيين والملاحظين والتعاون معهم للحفاظ على النظام داخل لجان الامتحانات.

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