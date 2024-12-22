ليفربول يبدع في الدوري الإنجليزي.. الريدز يتربع على عرش البريميرليج.. أرقام قياسية بالجملة لمحمد صلاح بعد الفوز على توتنهام.. والفرعون يثير الجدل مجددا بشأن مستقبله مع ناديه

الدوري الإنجليزي، قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على توتنهام بنتيجة عريضة 6-3 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب توتنهام هوتسبير في قمة منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم محمد صلاح أداءا مميزا في مباراة اليوم رفقة ليفربول، حيث سجل هدفين وصنع مثليهما.

وواصل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي.

أرقام قياسية بالجملة لمحمد صلاح مع ليفربول

وأصبح محمد صلاح بصناعته وتسجيله ضد توتنهام، أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر، ويصنع 10 أهداف أو أكثر قبل فترة أعياد الميلاد.

وسجل محمد صلاح مع ليفربول 15 هدفا في الدوري الإنجليزي وصنع 11، ليسهم في 26 من أهداف ليفربول 34 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (بنسبة تتجاوز الـ 75%)، وهي أعلى نسبة لأي لاعب في أي فريق بالمسابقة.

كما بات محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده إلى 10 أهداف مقابل 8 أهداف لكل من روجر هانت وكيني دالجليش وإيان راش، كما أصبح هداف مواجهة ليفربول وتوتنهام بفارق هدف عن هاري كين الذي يحتل المركز الثاني بـ9 أهداف.

محمد صلاح يحقق رقما مذهلا

ووفقا لشبكة "سكواكا"، فإن محمد صلاح هو اللاعب الأكثر مشاركة في الأهداف هذا الموسم بين نجوم البريميرليج كافة في مختلف البطولات.

وساهم الدولي المصري في 33 هدفا، ما بين الصناعة والتسجيل، متقدما بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، وهو الإنجليزي بوكايو ساكا، نجم آرسنال الذي أسهم في 22 هدفا.

ويأتي بعد ذلك النرويجي إيرلينج هالاند (19) ثم كول بالمر (17) مساهمة تهديفية.

ووفقا لموقع ليفربول الرسمي، فقد ساهم صلاح في 26 هدفا (صنع 11 وسجل 15) خلال مباريات المسابقة هذا الموسم.

كما عزز محمد صلاح صاحب 32 عاما، موقعه في صدارة قائمة هدافي الدوري الممتاز بوصوله إلى 15 هدفا، متقدما بفارق هدفين عن هالاند.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر ويقدم 10 تمريرات حاسمة أو أكثر خلال 4 مواسم متتالية.

ترتيب ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يواصل ليفربول سيطرته على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، فيما يأتي توتنهام بالمركز الـ 11 برصيد 23 نقطة

محمد صلاح يثير الجدل مجددا حول مستقبله وينتقد دفاع ليفربول

أدلى الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، بتصريحات مثيرة عقب مباراة فريقه اليوم ضد توتنهام، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي حسمها الريدز بنتيجة عريضة 6-3، في الجولة السابعة عشر.

وقال محمد صلاح، في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "كنا جيدين للغاية على صعيد الهجوم، ولكن نحتاج إلى التحسن كفريق من الناحية الدفاعية، استقبال 3 أهداف أمر صعب للغاية، ولكن النتيجة جيدة، نأمل الاستمرار على هذا النحو".

وأضاف: "لقد توقعنا ذلك (مباراة مجنونة)، بالنظر إلى الطريقة التي يلعبون بها، طريقة مفتوحة، يستمتعون بكرة القدم، أقوياء من الناحية الجسدية والذهنية، يجب أن تكون متواجدًا دائمًا في المباراة".

وواصل: "لا يغيرون كثيرًا من طريقة لعبهم، إنها مكثفة، جاء مانشستر سيتي إلى هنا وعانى (خسر 4/0) والفرق الأخرى أيضًا، أنا سعيد لأننا فزنا ولأنهم لعبوا مباراة قوية".

وعن كونه أصبح أول لاعب يسجل 10ويصنع 10 في الدوري الإنجليزي قبل عيد الميلاد، قال: "لم أفكر في الأمر قبل المباراة ولكنني سعيد لأنني فعلت ذلك، وهو أمر يجعلني فخورًا، سأستمر في العمل الجاد".

وعن كونه أصبح رابع هداف في تاريخ ليفربول على مر العصور، برصيد 229 هدفًا، قال: "من الرائع أن أحقق ذلك في مثل هذا النادي الكبير، ولكن أهم شيء هو أننا فزنا بالمباراة، أينما أنهيت مسيرتي، فأنا سعيد بذلك".

محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبله

وواصل محمد صلاح بذلك إثارته للجدل حول مستقبله مع ليفربول، حيث ينتهي عقده الحالي في يونيو المقبل.

وعندما سُئل عما إذا كان هناك تحديث بشأن مستقبله، ليرد قائلًا: "لا".

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ17

ترتيب الدوري الإنجليزي، ابتعد ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بعد انتهاء الجولة الـ 17 من البريميرليج، ويتبقى مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 17

1- ليفربول 39 نقطة

2- تشيلسي 35 نقطة

3- آرسنال 33 نقطة

4- نوتينجهام فورست 31 نقطة

5- بورنموث 28 نقطة

6- أستون فيلا 28 نقطة

7- مانشستر سيتي 27 نقطة

8- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

9- فولهام 25 نقطة

10- برايتون 25 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 23 نقطة

12- برينتفورد 23 نقطة

13- مانشستر يونايتد 22 نقطة

14- وست هام يونايتد 20 نقطة

15- إيفرتون 16 نقطة

16- كريستال بالاس 16 نقطة

17- ليستر سيتي 14 نقطة

18- وولفرهامبتون 12 نقطة

19- إبسويتش تاون 12 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط



ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 17

إنفرد الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد إنتهاء الجولة الـ 17.

وسجل محمد صلاح هدفين في مباراة ليفربول ضد توتنهام، في الجولة السابعة عشر ليرفع رصيده إلى 15 هدفًا بفارق هدفين عن إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

1- محمد صلاح، ليفربول، 15 هدفًا.

2- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 13 هدفًا.

3- كول بالمر، تشيلسي، 11 هدفًا.

4- ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 10 أهداف.

4- بريان مبيومو، برينتفورد، 10 أهداف.

4- كريس وود، نوتينجهام فورست، 10 أهداف.

5- نيكولاس جاكسون، تشيلسي، 9 أهداف.

5- ويسا، برينتفورد، 9 أهداف.

5- ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون، 9 أهداف.

6- جيمس ماديسون، توتنهام، 8 أهداف.

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