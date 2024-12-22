الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم بثلاثية على حساب توتنهام بالشوط الأول (صور)

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق ليفربول على حساب نظيره توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي تقام بينهما على أرضية ملعب توتنهام هوتسبير في قمة منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل لويس دياز الهدف الاول لفريق ليفربول في الدقيقة 23، بينما أضاف ماك أليستر الهدف الثاني في الدقيقة 36، بينما سجل جيمس ماديسون الهدف الاول لفريق توتنهام في الدقيقة 41، وضاعف دومنيك سوبوسلاي النتيجة لليفربول بعد تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع.

تشكيل ليفربول أمام توتنهام



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك وكوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبيرش ودومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا ولويس دياز.

تشكيل توتنهام أمام ليفربول

حراسة المرمى: فريزر فورستر

خط الدفاع: بيدرو بورو، دراجوشين، جراي، سبينس

خط الوسط: سار، بيسوما، ماديسون

خط الهجوم: كولوسيفسكي، سولانكي، هيونج مين سون

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام



تذاع مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.



ويمتلك ليفربول 36 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، في حين أن توتنهام لديه 23 نقطة حيث يحتل المركز الحادي عشر.

3 أرقام قياسية جديدة تنتظر محمد صلاح

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز صدارته لجدول البطولة، خاصة مع تواجد تشيلسي في المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

وينتظر النجم المصري محمد صلاح أرقام قياسية جديدة في مباراة توتنهام حيث في حال تسجيله هدفًا، سيعادل رقم الأسطورة بيلي ليدل كثاني هداف تاريخي للنادي برصيد 227 هدفًا.

ويصبح "الهداف التاريخي" لمواجهات ليفربول ضد توتنهام برصيد 10 أهداف، متفوقًا على هاري كين الذي يتساوى معه حاليًّا بـ 9 أهداف.

وفي حال تقديم تمريرة حاسمة، سيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يحقق أكثر من 10 أهداف وعشر تمريرات حاسمة قبل فترة عيد الميلاد.

وشارك النجم المصري محمد صلاح بقميص ليفربول في 23 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات، حيث نجح في تسجيل 16 هدفًا وصناعة 13 هدفًا.

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