تامر حسني يشوق جمهوره بكليب "ميتنسيش" الذي يجمعه برامي صبري

شوق الفنان تامر حسني جمهوره بكليب “ ميتنسيش”، الذي يجمعه بالفنان رامي صبري، حيث نشر تامر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الأجتماعي فيس بوك، مقطع من الكليب وعلق عليه بكلمة “قريبًا ”.

وأغنية ميتنسيش من كلمات عمرو تيّام وألحان شادي حسن وتوزيع ومكس وماستر طارق توكّل ووتريات تامر غنيم.

تامر حسني ورامي صبري

يأتي ذلك التعاون بين تامر حسني ورامي صبري، عقب الكشف عن استعداد تامر لتقديم ديو غنائى رفقة الكينج محمد منير تحت اسم “الذوق العالي”.

وطل الثنائي تامر ورامي بمقطع فيديو من كواليس تسجيل وتصوير الديو الذي يجمعهما استعدادًا لطرحه قريبا.

لمشاهدة الفيديو من هنا.

حفل تامر حسني

وعلى جانب آخر، يحيي الفنان تامر حسني حفلا في العاصمة السعودية الرياض يوم 27 ديسمبر الجاري، ويقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، وتطرح التذاكر يوم 18 ديسمبر.

ويحيي أيضا تامر حسني حفلا مشتركا مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في دبي، وذلك ليلة رأس السنة في دبي 2025، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل تامر حسني ونانسي عجرم ليلة رأس السنة

وأعلنت الشركة المنظمة عن أسعار حفل تامر حسني ونانسي عجرم ليلة رأس السنة، حيث تبدأ الأسعار بما يوازي تقريبا 30 ألف جنيه إلي نحو 75 ألف جنيه.

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