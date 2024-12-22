الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تامر حسني يشوق جمهوره بكليب "ميتنسيش" الذي يجمعه برامي صبري

تامر حسني
تامر حسني

شوق الفنان تامر حسني جمهوره بكليب “ ميتنسيش”، الذي يجمعه بالفنان رامي صبري، حيث نشر تامر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الأجتماعي فيس بوك، مقطع من الكليب وعلق عليه بكلمة “قريبًا ”.

وأغنية ميتنسيش من كلمات عمرو تيّام وألحان شادي حسن وتوزيع ومكس وماستر طارق توكّل  ووتريات تامر غنيم.

تامر حسني ورامي صبري

يأتي ذلك التعاون بين تامر حسني ورامي صبري، عقب الكشف عن استعداد تامر  لتقديم ديو غنائى رفقة الكينج محمد منير تحت اسم “الذوق العالي”.

وطل الثنائي تامر ورامي بمقطع فيديو من كواليس تسجيل وتصوير الديو الذي يجمعهما استعدادًا لطرحه قريبا.

لمشاهدة الفيديو من هنا.

حفل تامر حسني

وعلى جانب آخر، يحيي الفنان  تامر حسني حفلا في العاصمة السعودية الرياض يوم 27 ديسمبر الجاري، ويقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، وتطرح التذاكر يوم 18 ديسمبر.

ويحيي أيضا تامر حسني حفلا مشتركا مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في دبي، وذلك ليلة رأس السنة في دبي 2025، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل تامر حسني ونانسي عجرم ليلة رأس السنة 

وأعلنت الشركة المنظمة عن أسعار حفل تامر حسني ونانسي عجرم ليلة رأس السنة، حيث تبدأ الأسعار بما يوازي تقريبا 30 ألف جنيه إلي نحو 75 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تامر حسني رامي صبري أخبار تامر حسني

مواد متعلقة

تامر حسني ورامى صبري يستعدان لطرح ديو غنائى قريبا (فيديو)

تامر حسني يحيي حفلا في الرياض 27 ديسمبر
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من أمطار على هذه المناطق غدا

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام 6-3 وتعزيز صدارة الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

محمد صلاح ينفرد بالصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ17

رئيس العاصمة الإدارية ردا على انتقاد الشركة: الناس زعلانين ليه؟ (فيديو)

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على شباب بلوزداد بسداسية

الأهلي يكتسح شباب بلوزداد بسداسية ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا (صور)

بأمر محمد رمضان، لاعبو الأهلي يغادرون أرض الملعب دون تحية الجماهير(فيديو)

انخفاض يصل لـ 26 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

منوعات

المزيد

لماذا يلجأ معظم الألمان إلى الاستشارة النفسية؟ اعرف السبب

اكتشاف حطام سفينة عمرها 1500 عام في تركيا

في زنزانة تحت الأرض، حكاية أخطر سجين في بريطانيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، احذر التعصب وخسارة الشريك وقرارات صعبة في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

مواعيد صرف مرتبات يناير 2025

انخفاض يصل لـ 26 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الحشر وفضائلها وسبب النزول

تفسير حلم البخور في المنام وعلاقته بالتخلص من الحاسدين والحاقدين

معنى تحاضون، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 من سورة الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية