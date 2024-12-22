الأحد 22 ديسمبر 2024
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محافظات

ندوة توعوية حول مخاطر الإدمان فى سوهاج

انت اقوى من المخدرات
انت اقوى من المخدرات

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بسوهاج اليوم الأحد ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان وتعاطى المواد المخدرة، بالتنسيق مع فريق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بقاعة المؤتمرات بالوحدة المحلية.

بدأت الندوة بـ نبذة مختصرة عن المخدرات وأضرارها تحدث فيها الدكتور محمد شحاتة يوسف والذى تناول موضوع الندوة والحديث عن مخاطر المخدرات وتأثيرها على الصحة العامة وتوعية جميع العاملين بمخاطر المواد المخدرة وإيضاح كافة الإجراءات المتبعة لمن يثبت تعاطيه من العاملين بالجهاز الإداري والتي تصل إلى حد الفصل نهائيا، طبقا لأحكام القانون رقم  73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها كما قام بتوضيح طريقه إجراء التحاليل والنتائج المترتبة على إيجابيتها التى قد تؤدى للفصل من العمل نهائيا وفق قرار الطب الشرعى.

 
 



وأوضح شحاتة يوسف مشرف المحافظة عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان كيف أتاح القانون فرصة لأى موظف يتعاطى المخدرات للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "١٦٠٢٣" فى سرية تامة مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة سوهاج وصندوق مكافحة الإدمان.
 

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