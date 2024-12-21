السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مركز شباب أولاد إسماعيل في سوهاج ينظم ندوة دينية عن حق الجار

ندوة تثقفيه عن حق
ندوة تثقفيه عن حق الجار

نفذ مركز شباب أولاد إسماعيل التابع لإدارة شباب المراغة بمحافظة سوهاج مساء اليوم  ندوة دينية وتثقيفية عن حق الجار والواجب اتجاهه، وذلك بمقر مركز الشباب بحضو الشيخ ياسر حماد إمام وخطيب بأوقاف المراغة، والذي استهلّ اللقاء بالحضور وتحدث عن حق الجار.

 

تثقيفية عن حق الجار والواجب

وأوضح الشيخ ياسر حماد إمام وخطيب بإوقاف المراغة، أن الجار هو الشخص المجاور في السكن وواجب على كل مسلم أن يعين جاره وأن  يساعده عند وقوعه فيما يستدعي ذلك وقد حثَّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم على الإحسان للناس جميعًا، بل وخصّ الجار في ذلك حين قال: "مَا زَالَ جبرِيلُ يُوصِيني بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنتُ أَنَّهُ سَيُوَرّثُهُ".
 

ندوة دينية وتثقيفية مركز شباب أولاد إسماعيل


كما تحدث الشيخ ياسر عن أوّل صور الإحسان للجار حفظ حقوقه هو الإحسان إلى الجار  لأن ذلك سبيلًا لمحبتهم، ومن الجدير بالذكر أن الإسلام جعله علامة من علامات أهل الإيمان وسببًا للتفاضل بين الناس، ومغفرة الذنوب، ومصدرًا للمدح والتقدير في الدنيا كما أن الإحسان إلى الجار هو الدليل على ما إذا كان الشخص محسنًا أم لا.


ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد وكيل الوزارة الشباب والرياضة بسوهاج  علي ضرورة انخراط مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج مع المجتمع لتكون مراكز خدمة مجتمعية ملبية لرغبات المجتمع.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشباب والرياض الشباب والرياضة الشباب والرياضة بسوهاج امام وخطيب بسوهاج كيل الوزارة مركز الشباب

مواد متعلقة

سوهاج تستعد لامتحانات نصف العام ووكيل التعليم يشدد على منع الهواتف

محافظ سوهاج يحيل المتغيبين عن العمل بمدرسة الصلعا للتحقيق
ads

الأكثر قراءة

أقوي تحذير من السيسي للمصريين: فيه خطط وشغل بيتم ضد مصر من أجهزة مخابرات

"كتشنة" امتحانات صفوف النقل بالجيزة، تعليمات تثير اللغط بين المدارس الخاصة

بعد الكشف عن اطلاقه فى مصر، كل ما تريد معرفته عن تطبيق محفظة جوجل

مصرع 3 أشخاص في حريق سيارة أعلى الطريق الدائري الأوسطي

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

ارتفاع جديد فى سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 21/12/2024

السيسي: نحتاج 2 تريليون دولار مصروفات سنوية

السيسي: على الشعب أن يعي بوجود خصوما ليس من مصلحتهم استقرار مصر

منوعات

المزيد

ألبانيا تحظر تطبيق تيك توك لمدة عام بعد مقتل مراهق

أغرب هروب لسجين مغربي أدين بالقتل عام 2016 في فرنسا

مصرع وإصابة 14 شخصا إثر انقلاب حافلة في إيران

وفاة الملك المقنع تثير الجدل، سر مرض المصارع الأسطوري ري ميستيريو يحير العالم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 21/12/2024

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 21-12-2024

سعر السكر، كيلو المعبأ يسجل 35 جنيها في الأسواق

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات سيميوني أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الحلويات في المنام وعلاقته بتيسير الأحوال وزوال الهموم

من خواطر الشعراوي، دقة البلاغة القرآنية في استخدام «كان» و«ظل» و«أمسى» (فيديو)

تفسير حلم الطيران في المنام وعلاقته بانتهاء المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية