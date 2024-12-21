مركز شباب أولاد إسماعيل في سوهاج ينظم ندوة دينية عن حق الجار

نفذ مركز شباب أولاد إسماعيل التابع لإدارة شباب المراغة بمحافظة سوهاج مساء اليوم ندوة دينية وتثقيفية عن حق الجار والواجب اتجاهه، وذلك بمقر مركز الشباب بحضو الشيخ ياسر حماد إمام وخطيب بأوقاف المراغة، والذي استهلّ اللقاء بالحضور وتحدث عن حق الجار.

تثقيفية عن حق الجار والواجب



وأوضح الشيخ ياسر حماد إمام وخطيب بإوقاف المراغة، أن الجار هو الشخص المجاور في السكن وواجب على كل مسلم أن يعين جاره وأن يساعده عند وقوعه فيما يستدعي ذلك وقد حثَّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم على الإحسان للناس جميعًا، بل وخصّ الجار في ذلك حين قال: "مَا زَالَ جبرِيلُ يُوصِيني بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنتُ أَنَّهُ سَيُوَرّثُهُ".



ندوة دينية وتثقيفية مركز شباب أولاد إسماعيل



كما تحدث الشيخ ياسر عن أوّل صور الإحسان للجار حفظ حقوقه هو الإحسان إلى الجار لأن ذلك سبيلًا لمحبتهم، ومن الجدير بالذكر أن الإسلام جعله علامة من علامات أهل الإيمان وسببًا للتفاضل بين الناس، ومغفرة الذنوب، ومصدرًا للمدح والتقدير في الدنيا كما أن الإحسان إلى الجار هو الدليل على ما إذا كان الشخص محسنًا أم لا.





ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد وكيل الوزارة الشباب والرياضة بسوهاج علي ضرورة انخراط مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج مع المجتمع لتكون مراكز خدمة مجتمعية ملبية لرغبات المجتمع.



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