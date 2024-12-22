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خارج الحدود

خبير يكشف شرط ترامب لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الدكتور ياسين الرواشدة، خبير شؤون شرق أوروبا، إن الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة دونالد ترامب ستعيد النظر في حجم وشكل الدعم الأمريكي المقدم إلى أوكرانيا.

أولويات ترامب بعد تنصيبه

وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة “القاهرة الإخبارية”: أن ترامب، في زيارته المقبلة إلى أوروبا بعد تنصيبه، سيضع  أوكرانيا على رأس أولوياته.

دعم ترامب لأوكرانيا 

ولفت إلي أن ترامب أكد استعداده لدعم أوكرانيا بشرط أن تقدم أوروبا مساهمة ودعمًا أكبر، مما يعني أن حجم وشكل الدعم الأوروبي والغربي لأوكرانيا قد يتغير، مشيرًا إلى أن هذا التغيير سيؤثر بشكل مباشر على سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، وهو ما قد يمنح روسيا شعورًا بالارتياح، نظرًا لأن حجم الدعم العسكري قد يتراجع مقارنة بما كان عليه سابقًا.

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تقدم روسي في الأراضي الأوكرانية

وتابع الرواشدة أن الوضع في الميدان قد يتأثر، خصوصًا مع التقدم الطفيف الذي حققته روسيا مؤخرًا، حيث تمكنت من السيطرة على موقعين استراتيجيين مهمين خلال اليومين الماضيين، وهو ما يُعتبر تقدمًا عسكريًا نسبيًا لصالح روسيا.

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ترامب أوكرانيا روسيا أوروبا أمريكا الإدارة الامريكية

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