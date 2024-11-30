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صحة ومرأة

زيت الخردل يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

زيت الخردل، فيتو
زيت الخردل، فيتو

يأتي زيت الخردل من بذور نبات الخردل، مثل الزيوت النباتية الأخرى، يمتلك بعض الفوائد الصحية، ومع ذلك قد تسبب بعض مكونات زيت الخردل مشاكل صحية.

لطالما استخدم الناس زيت الخردل في الطهي والطب البديل، وهو شائع في المأكولات الآسيوية، وخاصة الهندية، يأتي الطعم القوي للزيت من مركب موجود أيضًا في الفجل الحار والوسابي.

تشير بعض الأبحاث إلى أن زيت الخردل قد يمتلك العديد من الفوائد الصحية، والتي قد تشمل فوائد القلب والأوعية الدموية وخصائص مضادة للالتهابات، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

فوائد الخردل للقلب والأوعية الدموية

تشير العديد من المراجعات البحثية أجريت إلى أن زيت الخردل له بعض الفوائد المحتملة لصحة القلب والأوعية الدموية، وتشير إلى أن هذا يرجع على الأرجح إلى أن زيت الخردل غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة ومنخفض نسبيًا في الدهون المشبعة.

على سبيل المثال، تشير جمعية القلب الأمريكية (AHA) إلى أن الدهون الأحادية غير المشبعة يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ أو البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، ويمكن أن يساعد هذا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

كما تشير الأبحاث إلى أن زيوت الخردل غنية أيضًا بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، وكما تؤكد جمعية القلب الأمريكية على أن هذه الأنواع من الدهون مفيدة أيضًا لصحة القلب.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الفوائد المحتملة من المرجح أن تكون صغيرة جدًا، مقارنة بالعوامل الأخرى التي تؤثر على مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، لن يعوض استهلاك زيت الخردل عن نظام غذائي غير صحي على نطاق واسع أو قلة النشاط البدني.

إمكانات مضادة للالتهابات

تشير الأدلة أيضًا إلى أن زيت الخردل يملك خصائص مضادة للالتهابات، وهذا بسبب احتواء الزيت على أحماض أوميغا 3 الدهنية، وتسلط الأبحاث الضوء على أن استهلاك أحماض أوميغا 3 يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب، وتشمل الحالات الطبية المرتبطة بالالتهاب المزمن أمراض القلب والتهاب المفاصل وبعض أنواع السرطان.

يحتوي زيت الخردل أيضًا على مركب يُعرف باسم إيزوثيوسيانات الأليل، وتشير الأدلة إلى أن هذا المركب يمتلك أيضًا خصائص مضادة للالتهابات، والتي قد تكون مفيدة لعلاج الحالات الالتهابية.

ومع ذلك، في حين أن خصائص زيت الخردل المضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في علاج الحالات الالتهابية، إلا أنه لا يوجد حاليًا سوى القليل من الأدلة التي تدعم هذه الفكرة.
 

المحتوى الغذائي

عادةً ما يتم استخراج زيت الخردل من عصر بذور الخردل أو طحنها لاستخراج الزيت، والزيت أقوى بكثير من توابل الخردل.

نظرًا لأن زيت الخردل يتكون في الغالب من الدهون، فهو يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، في 100 جرام من زيت الخردل، يوجد ما يقرب من 884 سعرة حرارية، وفي 100 جرام من زيت الخردل، ويوجد:

59.2 جرام من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة

21.2 جرام من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة

11.6 جرام من الأحماض الدهنية المشبعة

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