الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأفريقي يخطف تعادلا قاتلا من الترجي 2/2 في قمة الدوري التونسي

الترجي، فيتو
الترجي، فيتو

تعادل  فريق الأفريقي مع مضيفه الترجي بنتيجة 2-2، بالوقت القاتل في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب حمادي العقربي في رادس، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري التونسي.

سجل هدفي الترجي، يان ساس ومحمد أمين توغاي في الدقيقتين 38 و44، بينما سجل علي يوسف وياسين بوعبيد هدفي الأفريقي في الدقيقتين 9 و82.

وهذا التعادل يرفع رصيد الترجي إلى 20 نقطة، بينما يرتفع رصيد الأفريقي إلى 25 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي للمحترفين.

تشكيل الترجي ضد الأفريقي 

وخاض الترجي بقيادة مديره الفني الروماني ريجيكامب بتشكيل ضم كلا من:

حارس المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: رائد بوشنيبة – حمزة الجلاصي – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: روجير أهولو – زكريا العايب – حسام تقا.

خط الهجوم: قصي معشى – رودريجو رودريجيز – يوسف البلايلي.

تشكيل الأفريقي أمام الترجي 

على الجانب الآخر دفع الفرنسي دافيد بيتوني مدرب الأفريقي بتشكيل ضم:

حارس المرمى: غيث اليفرني.

خط الدفاع: حمزة بن عبده - علي يوسف – ياسين بوعبيد – ويليس تيني.

خط الوسط: أحمد خليل – غيث الصغير – معتز الزمزمي.

خط الهجوم: فيليب كينزومبي – آدم قرب – حمزة الخضراوي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الترجى الأفريقي الدوري التونسي بيتوني ريجيكامب

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لمباراة الترجي ضد الأفريقي في قمة الدوري التونسي

فيفا يكشف مواعيد مباريات الترجي التونسي في كأس العالم للأندية 2025

الترجي يرغب في مواجهة ريال مدريد بـ كأس العالم للأندية 2025

اللاعب التونسي مروان صحراوي: كرهت الكرة في الدوري المصري

ads

الأكثر قراءة

الأهلي يتقدم على شباب بلوزداد 3-1 بعد مرور 65 دقيقة (صور)

وسام أبو علي يسجل هدف تقدم الأهلي أمام شباب بلوزداد (صور)

انخفاض يصل لـ 26 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

برئاسة حسن شحاتة، تعديلات في تشكيل اللجنة الفنية باتحاد الكرة

وسام أبو علي يسجل هدف تعادل الأهلي أمام شباب بلوزداد (صور)

حسين الشحات يسجل هدف الأهلي الثالث في شباك شباب بلوزداد (صور)

لفتة إنسانية، شيخ الأزهر يوقف مراسم افتتاح معهد أزهري ويجبر بخاطر طفل أقصري (صور)

منوعات

المزيد

اكتشاف حطام سفينة عمرها 1500 عام في تركيا

في زنزانة تحت الأرض، حكاية أخطر سجين في بريطانيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، احذر التعصب وخسارة الشريك وقرارات صعبة في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، حب ومشاريع وأشياء أخرى في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 26 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الحشر وفضائلها وسبب النزول

تفسير حلم البخور في المنام وعلاقته بالتخلص من الحاسدين والحاقدين

معنى تحاضون، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 من سورة الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية