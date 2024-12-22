الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس هيئة البترول يتفقد شركة القاهرة للتكرير والمنطقة الجغرافية بمسطرد

عبد الكريم أثناء
عبد الكريم أثناء الجولة فيتو
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أجرى  المهندس صلاح عبدالكريم  .. الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول،  جولة للمنطقة البترولية الجغرافية بمسطرد شملت شركة القاهرة لتكرير البترول، لمتابعة سير العمل وتحفيز العاملين ودعمهم لبذل مزيد من الجهد لزيادة معدلات الانتاج.

يأتي ذلك فى ضوء استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية بالمتابعة الميدانية بالمواقع الإنتاحية والمنشآت البترولية

عرض توضيحي لجميع لجميع أنشطة الشركة ومواكبة التطوير والتحديث للوحدات الإنتاجية 


وخلال اللقاء استمع المهندس رئيس الهيئة ومرافقيه لعرض توضيحى من المهندس وائل محمد رزق.. رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتكرير البترول ورئيس المنطقة الجغرافية البترولية، لجميع أنشطة الشركة وخطط الشركة المستقبلية والحرص على مواكبة خطط التطوير والتحديث للوحدات الإنتاجية، وسرعة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها،  والاهتمام بتحسين كفاءة الأداء وسلامة العمليات. ومشروعات تحسين وترشيد استهلاك الطاقة وتطوير انظمة السلامة والصحة المهنية

وتنسيق الاعمال بين شركات المنطقه الجفرافيه البتروليه بمسطرد لتحقيق اقصى استفاده من الامكانيات المتاحه بالشركات

رافق الرئيس التنفيذى  للهيئة المصرية العامة للبترول الكيميائي محمد على حسانين نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للتكرير والتصنيع  

ومهندس  أحمد الخليفة  نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للتخطيط والمشروعات،  ومهندس  أيمن عيدالبديع.. نائب رئيس الهيئة  للنقل والتوزيع، ودكتور تامر عايش مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة للبيئة والمشرف على الأمن الصناعى.
كما وحضر اللقاء دكتور  أحمد هيكل.. والدكتور نائل درويش رئيس شركة وثبة للخدمات البترولية ودكتور محمد سعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير والمهندس  نبوى محمود رئيس شركه أنابيب البترول

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