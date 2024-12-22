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مدير الجامع الأزهر يتفقد سير الدراسة برواق العلوم الشرعية بالإسكندرية

مدير الجامع الأزهر
مدير الجامع الأزهر يتفقد سير الدراسة برواق العلوم الشرعية
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أجرى الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، جولة تفقدية إلى رواق العلوم الشرعية والعربية بمحافظة الإسكندرية، وتأتي هذه الزيارة في سياق متابعة سير الدراسة والاطلاع على مستوى التحصيل العلمي للدارسين.

 

مدير الجامع الأزهر يؤكد أهمية العلوم الشرعية في تشكيل شخصية الدارسين

بدأت الزيارة بجولة داخل القاعات الدراسية، حيث اطلع الدكتور عودة على المناهج الدراسية التي يتم تدريسها، وتفاعل الطلاب مع المحاضرات، وقد أبدى إشادة كبيرة بمستوى الالتزام والتفاعل من قبل الطلاب، مشيرًا إلى أهمية العلوم الشرعية في تشكيل شخصية الدارسين.

كما أكد على ضرورة توفير بيئة تعليمية مناسبة تعزز من قدراتهم الفكرية والعلمية، كما قدم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى رفع مستوى التعليم في الرواق، داعيًا الطلاب إلى الاهتمام بالبحث والدراسة الذاتية، مشددًا على أهمية القراءة والاطلاع على المصادر المختلفة في العلوم الشرعية.
 


من جانبهم قام عدد من الطلاب بمشاركة آرائهم حول تجربتهم في الرواق، حيث عبر العديد منهم عن اعتزازهم بكونهم جزءًا من هذا الصرح العلمي، مؤكدين أن الدراسة في الرواق قد ساهمت في تنمية فهمهم للعلوم الشرعية والعربية، وقال أحد الدارسين: "إن الدراسة هنا ليست مجرد معلومات، بل هي تجربة حياتية تعلمنا الكثير عن أمور الدين وهويتنا العربية". بينما أضافت دارسة أخرى: "الرواق الأزهري يحرص على تقديم الدعم لنا ويساعدون في توجيهنا نحو الطريق الصحيح".

اختتم الدكتور عودة زيارته بدعوة الطلاب إلى الاستمرار في بذل الجهد والاجتهاد، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يسعى دائمًا لتقديم كل ما هو جديد ومفيد في مجال التعليم الشرعي، كما أكد على أهمية التواصل المستمر مع الطلاب والاهتمام بملاحظاتهم لتحسين جودة التعليم في الرواق، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعليم الأزهري في مختلف مناطق مصر، مما يساهم في نشر الفكر الوسطي وتعزيز الهوية الثقافية والدينية.

 إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر

وعلى هامش زيارته إلى الإسكندرية، والتي صاحبه خلالها  الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، ود. مصطفى شيشي، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر، والشيخ أحمد الطباخ، مدير المكتب الفني بالجامع الأزهر، تفقد مدير الجامع الأزهر سير اختبارات المرحلة الرابعة للمحفظين بمقارئ الرواق الأزهري، والتي ينظمها مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم، حيث يؤدي الاختبارات 186 محفظا من العاملين بالرواق الأزهري بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ ومطروح، والتي تستمر لمدة يومين بمقر الاختبارات بإدارة فروع الرواق الأزهري بالإسكندرية.

وأشاد مدير الجامع الأزهر أثناء استماعه لأداء التلاوة والتجويد بالمستوى المتقدم للمحفظين، مؤكدًا أهمية دورهم في خدمة كتاب الله تعالى، داعيًا إياهم إلى بذل المزيد من الجهد والتفاني في عملهم، مشددًا على أن هذا الجهد يساهم في نشر تعاليم القرآن الكريم وتعزيز القيم الإسلامية في المجتمع، مما يدل على اهتمام الجامع الأزهر بتقديم الدعم والتوجيه للمحفظين، ويعكس رؤية الرواق الأزهري في تعزيز الثقافة الدينية وتطوير الأداء التعليمي في المجالات المرتبطة بالقرآن الكريم.

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