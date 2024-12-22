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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة الترجي ضد الأفريقي في قمة الدوري التونسي

الترجي، فيتو
الترجي، فيتو

أعلن الروماني لاورينتو ريجيكامف مدرب فريق الترجي الرياضي، عن تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة غريمه التقليدي الأفريقي، اليوم الأحد، بملعب حمادي العقربي في رادس، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري التونسي.

 

تشكيل الترجي ضد الأفريقي 

ويخوض الترجي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: رائد بوشنيبة – حمزة الجلاصي – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: روجير أهولو – زكريا العايب – حسام تقا.

خط الهجوم: قصي معشى – رودريجو رودريجيز – يوسف البلايلي.

تشكيل الأفريقي أمام الترجي 

على الجانب الآخر دفع الفرنسي دافيد بيتوني مدرب الأفريقي بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: غيث اليفرني.

خط الدفاع: حمزة بن عبده - علي يوسف – ياسين بوعبيد – ويليس تيني.

خط الوسط: أحمد خليل – غيث الصغير – معتز الزمزمي.

خط الهجوم: فيليب كينزومبي – آدم قرب – حمزة الخضراوي.

 

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الترجى الأفريقي ريجيكامب الدوري التونسي

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