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رياضة

خليجي 26، تعادل سلبي بين العراق واليمن في الشوط الأول

منتخب العراق لكرة
منتخب العراق لكرة القدم، فيتو

خليجي 26، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب العراق أمام نظيره اليمني بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب جابر المبارك بالعاصمة الكويتية، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بكأس الخليج العربي.

أعلن خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق، تشكيل فريقه لمباراة اليمن التي تقام بعد قليل من مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26"، الجارية في الكويت.

تشكيل العراق أمام اليمن 

ودخل منتخب العراق مباراته أمام نظيره اليمن بتشكيل مكون من:

جلال حسن، مناف يونس، زيد تحسين، مهند جماز، مصطفى سعدون، أمجد عطوان، أحمد ياسين، إبراهيم بايش، يوسف الأمين، علي جاسم، أيمن حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: كميل سعد، أمير العماري، محمد حسن، بيتر كوركيس، علي فائز، ماركو فرج، علي عدنان، أحمد مكنزي، مهند علي، آدم رشيد، أمين الحمودي، لوكاس شيلمون.

منتخب اليمن لكرة القدم، فيتو
منتخب اليمن لكرة القدم، فيتو

تشكيل منتخب اليمن أمام العراق

على الجانب الأخر، أعلن نور الدين ولد علي، مدرب منتخب اليمن، عن تشكيلة فريقه لمواجهة المنتخب العراقي في خليجي 26

ودخل منتخب اليمن المباراة بتشكيل مكون من: 

محمد أمان، رامي الوسماني، هارون الزبيدي، حمزة الريمي، رضوان الحبيشي، عبدالواسع المطري، عمر جولان، أسامة عنبر، محمد هاشم، ناصر محمدوه، عمر الداحي.

وتضم المجموعة أيضًا منتخبي السعودية والبحرين اللذين سيتقابلان في وقت لاحق من اليوم ضمن نفس الجولة.

8 منتخبات تشارك في كأس الخليج

ويشارك في بطولة كأس الخليج، 8 منتخبات، هي: "السعودية والعراق وقطر والإمارات وعمان والكويت والبحرين واليمن"، مقسمة على مجموعتين، كل أربعة منتخبات في مجموعة.

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