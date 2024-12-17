تغطيات وثيقة التأمين ضد أعطال الماكينات، تعرف عليها

وثيقة تأمين عطل الماكينات، وتوفر الوثيقة التغطية ضد الخسائر والأضرار المادية العرضية التي تلحق بالآلات والماكينات بسبب حادث فجائي غير متوقع، في أثناء تشغيلها وتوقفها للراحة، وفي حالة فكها وتنظيفها أو إجراء العمرات وكذلك عند إعادة تركيبها.

ويمكن إضافة تغطيات أخرى كأخطار انقطاع التيار الكهربائي أو الحمل الكهربائي الزائد أو التفجيرات والحرائق مقابل قسط إضافي.

تغطيات وثيقة تأمين ضد أعطال الماكينات

تغطي وثيقة تأمين ضد أعطال الماكينات الخسائر والأضرار المادية العرضية التي تلحق بالآلات والماكينات بسبب حادث فجائي غير متوقع، وذلك في أثناء تشغيلها وفترات راحتها وفي حالة فكها خلال التنظيف أو إجراء العمرات وكذلك عند إعادة تركيبها، ويمكن إضافة تغطيات أخرى كأخطار انقطاع التيار الكهربائي أو الحمل الكهربائي الزائد أو التفجيرات والحرائق مقابل قسط إضافي.

ماذا يعني التأمين ضد أعطال الماكينات؟

توفر وثيقة عطل الماكينات غطاءً أمنيًا للآلات التي تستخدمها المصانع والشركات الكبرى في التصنيع، حيث يقوم ذلك التأمين بتغطية الأعطال العرضية وتحمل الخسارة المادية للآلات، وتكلفة إصلاح أو استبدال أجزاء الماكينة التالفة أو كلها.

في بعض شركات التأمين؛ تقوم الشركة بتقديم عروض تغطية إضافية لتغطية المخاطر الإضافية للآلات أو جوانب أخرى مثل التكلفة والشحن الجوي وأساس الماكينة والرسوم الجمركية وغيرها من الأعطال



حدود تغطية التأمين ضد أعطال الماكينات

تغطي بوليصة تأمين أعطال الماكينات الخسارة الناتجة عن الأضرار المفاجئة والعرضية التي تقع على الآلات نتيجة أسباب عطل داخلية أو خارجية.

يمكن أن تكون بعض الأسباب هي عطل كهربائي أو نتيجة عيوب هيكلية عن تخفيف الأجزاء أو تشغيل الآلات بسرعة مفرطة ونقص التزييت وغيرها.

الأعطال التي يمكن أن يغطيها التأمين ضد أعطال الماكينات، وتشمل:

-تعطل الآلات بسبب قصر الدائرة الكهربائية والجهد الزائد والتصميم الكهربائي الخاطئ والمواد المعيبة التي تظهر بعد فترة الضمان بسبب الأعطال الكهربائية والميكانيكية.

-ظروف التشغيل غير الطبيعية للآلة.

-السقوط والاصطدام الذي يؤدي إلى حدوث أعطال.

-الإهمال ونقص المهارات التشغيلية في عمليات وإدارة الآلات.

-انفجار التوربينات أو الضواغط أو الأسطوانات الهيدروليكية أو الأجهزة الأخرى التي تتعرض لقوة الطرد المركزي أو الضغط الداخلي.

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