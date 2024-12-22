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ثقافة وفنون

إيرادات فيلم "المخفي" تصدم أبطاله.. تعرف عليها

المخفي
المخفي

حقق فيلم المخفي الذى يقوم ببطولته الفنان عمرو عبدالجليل إيرادات، أمس السبت، وصلت إلى 180 جنيها ليأتى في آخر قائمة الإيرادات، ومن المحتمل أن يتم رفعه من دور العرض السينمائية نظرًا لضعف إيراداته.

أحداث فيلم المخفي

 تدور أحداث فيلم "المخفي" حول شاب تخرج حديثًا، ويسعى لدخول مجال العمل ولكن لخجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن النية مع كل من يقابله. 

 

وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدى فى مواقف تحدث معه فى العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

جدير بالذكر أن فيلم المخفي يتضمن نخبة من النجوم، وهم: عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود، بدرية طلبة، ريهام الشنوانى، ريم المصرى، محمد محسن، المطرب الشعبي ريشا كوستا وآخرين، وقصة وسيناريو وحوار أحمد عبد الله، وإخراج محمد الشورى.

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