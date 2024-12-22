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خارج الحدود

السيطرة على آليات عسكرية ومطارين، مكاسب الجيش السوداني بعد السيطرة على قاعدة الزرق

الجيش السوداني، فيتو
الجيش السوداني، فيتو

كشفت القوة المشتركة في السودان عن الغنائم التي حصلت عليها بعد تحرير منطقة وادي هور بالكامل وقاعدة الزرق من مليشيا الدعم السريع.

تحرير منطقة وادي هور بالكامل وقاعدة الزرق

وفي هذا السياق قال المتحدث  الرسمي باسم القوة المشتركة المقدم أحمد حسين مصطفى، إن قواتهم والقوات المسلحة السودانية، ومستنفري المقاومة الشعبية في محور الصحراء، حققت نصرا استراتيجيا كبيرا بتحرير منطقة وادي هور بالكامل وتحرير قاعدة الزرق (هاء مي) العسكرية ومطارها الحربي. 

وأضاف أحمد حسين أنه تم دك حصون مليشيا الدعم السريع ومرتزقتها الإقليميين والدوليين، وتطهير هذه المناطق الاستراتيجية من وجودهم بشكل كامل يقطع الإمداد عن المليشيا بالكامل.

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الجيش السوداني يسيطر بالكامل على قاعدة الزرق في شمال دارفور

وتابع بيان الناطق الرسمي اليوم الأحد: “بدأت الملاحم البطولية في عملية عسكرية صباح أمس بتحرير قاعدة بئر مرقي، بما فيها المطار العسكري، ثم السيطرة على قواعد بئر شلة، ودونكي مجور، وبئر جبريل، ودونكي وخائم، وصولًا إلى القاعدة الكبرى الزرق (هاء مي) العسكرية”.

مكاسب الجيش السوداني من تحرير  وادي هور بالكامل 

وأشار البيان إلى أن بقايا المليشيا هربت جنوبًا تاركة خلفها ما لا يقل عن 700 مرتزق من مليشيا الدعم السريع بين قتيل وجريح، وتم أسر عدد كبير منهم. 

وتم تدمير أكثر من 122 آلية عسكرية، والسيطرة على عدد كبير من الآليات سليمة ومتنوعة بالتسليح والإنتاج، بالإضافة إلى السيطرة على خمس قواعد عسكرية، بما فيها مطارين عسكريين. ويجرى الآن فحص وحصر بقية المكاسب الاستراتيجية على مستوى القواعد والمطارات.

ونبه البيان إلى أن هذه القواعد العسكرية ظلت تمثل شريانًا لتهريب الأسلحة والمرتزقة من الدول المجاورة إلى داخل السودان، كما كانت تستخدم لتأمين الوقود والأسلحة المهربة لدعم مليشيا الدعم السريع. 

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الجيش السوداني قاعدة الزرق مليشيا الدعم السريع السودان

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