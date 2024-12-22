"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" يحصل على تنويه خاص من "أيام قرطاج السينمائية"

حصل فيلم " البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور على تنويه خاص من لجنة التحكيم بالدورة الـ ٣٥ لأيام قرطاج السينمائية بتونس.

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

الفيلم يعد العمل الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.

أبطال فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

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