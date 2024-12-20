بالأسماء، تفاصيل إصابة 7 أشخاص في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

أصيب 7 أشخاص في انهيار شرفة عقار مكون من 6 طوابق بمنطقة العصافرة قبلي في حي المنتزة ثان شرق الإسكندرية تصادف مرورهم بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى قسم شرطة المنتزه ثان بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من عقار بشارع مكة المكرمة متفرع من شارع 30 أبو خروف بمنطقة العصافرة قبلي بدائرة القسم.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية ومسئولو حي المنتزه ثان رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه، مكون أرضي و6 طوابق علوية، على مساحة 100 متر تقريبًا، بكل طابق شقة واحدة، مأهول بالسكان.

وكشفت المعاينة انهيار شرفة الطابق السادس على المارة في الشارع ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري".وهم:مجدي مصطفى إبراهيم*: 62 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، جرح قطعي بفروة الرأس (4 سم)، كسر بالضلوع.

جابر محمد جابر*: 52 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، جرح قطعي بفروة الرأس (2 سم).

شعبان طارق أحمد*: 8 سنوات، جرح قطعي بفروة الرأس، اشتباه ما بعد الارتجاج.

إيمان سليمان محمد*: 43 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، جرح قطعي بفروة الرأس (15 سم)، كسر بالذراع الأيسر.

باسل طارق أحمد*: 6 سنوات، جرح قطعي بالفخذ الأيمن (6 سم).

مدثر طارق أحمد*: سنة ونصف، سحجات بالوجه، جرح قطعي أسفل العين اليسرى، اشتباه ما بعد الارتجاج.

حمدية عبد المنعم عبد العزيز*: 49 سنة، جروح متفرقة

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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