حبس عاطل متهم بسرقة الهواتف المحمولة فى المعادى

قررت نيابة المعادي الجزئية حبس عاطل يزاول نشاط سرقة الهواتف المحمولة، بأسلوب الخطف في منطقة المعادي، وذلك ٤ ايام علي ذمة التحقيقات.

وتبين سرقته الهواتف المحمولة من المواطنين، بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وسرقته أيضًا للدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الوقائع، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات، لدى عميله سيئ النية، تم ضبطه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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