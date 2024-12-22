الأحد 22 ديسمبر 2024
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حوادث

حبس عاطلين متهمين بسرقة المساكن في بولاق أبوالعلا

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة بولاق أبوالعلا الجزئية حبس تشكيل عصابي ضم عاطلين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة المساكن في بولاق أبوالعلا.

وتبينت سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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