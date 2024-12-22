جامعة جنوب الوادي تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي أن الجامعة أنهت استعداداتها لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025، والتي ستبدأ الأسبوع الجارى مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات والالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

إعلان جداول الامتحانات وجاهزية القاعات والمدرجات

وأكد رئيس الجامعة على الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات وجاهزية القاعات والمدرجات الامتحانية وعلى ضرورة الالتزام التام في اللجان وتوفير الهدوء داخل اللجان ومراجعة المراقبات والملاحظات والتواجد داخل اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كاف، وشدد "عكاوى" على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية ووضع الأسئلة في نطاق ما تم تدريسه للطلاب ووفقا للقواعد التى اقرها المجلس الاعلى للجامعات في ذلك، وضرورة بدء أعمال الكنترولات فور انتهاء امتحان المادة والتصحيح أولا بأول.

ومن جانبه أشار الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى حرص إدارة الجامعة على توفير كافة التيسيرات لتهيئة المناخ المناسب لضمان حسن سير الامتحانات وتحقيق سبل الراحة للطلاب ولجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، مع التنبيه على ضرورة التزام الجميع بقواعد وتعليمات العملية الامتحانية، كما تم التنبيه بتواجد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باللجان وأستاذ المادة التي يجرى فيها الامتحان للرد على استفسارات الطلاب بشأن المادة، مشيرًا إلى توفير المراقبة الطبية اللازمة أمام اللجان.

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