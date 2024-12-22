إدراج جامعة جنوب الوادي في تصنيف QS الإنجليزي للتنمية المستدامة 2025

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن إدراج الجامعة في تصنيف QS الإنجليزي للاستدامة لعام 2025 في المركز (1201-1250) من بين 1744 مؤسسة تعليمية تم إدراجها في هذا التصنيف، كما حصلت الجامعة على المركز 13 محليًّا ضمن 26 جامعة مصرية تم إدراجها في التصنيف هذا العام.

رؤية مصر 2030

وأوضح أن إدراج جامعة جنوب الوادي في هذا التصنيف يعكس التزامها بتطبيق معايير التنمية المستدامة في عملياتها الأكاديمية والبحثية، ويبرز جهودها المستمرة لتحسين بيئتها الجامعية ودعم القضايا البيئية والاجتماعية على نطاق أوسع وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.



ومن جانبه، أضاف الدكتور محمد وائل، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف QS للاستدامة يعكس دور الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة. ويشمل التصنيف قياس عدة معايير رئيسية مثل التأثير البيئي (الاستدامة البيئية، البيئة التعليمية، والبحوث البيئية)، والتأثير المجتمعي (المساواة، التبادل المعرفي، تأثير التعليم، الفرص التوظيفية، والصحة الجيدة)، بالإضافة إلى قياس الحوكمة والمنح الدراسية والطلاب الدوليين.

الحوكمة والمنح الدراسية والطلاب الدوليين

وأوضح أن الهدف من هذا التصنيف هو قياس مدى التزام الجامعات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال التأثير البيئي والمجتمعي والحوكمة.

كما ذكر الدكتور حموده محمد دردير أن الجامعة حققت نتائج ملموسة في هذا التصنيف وفقًا لموقع التصنيف، حيث حققت المراكز الدولية الاتية: المعيار الأول (التأثير البيئي)، الذي يتضمن ثلاثة مؤشرات (استدامة المؤسسات التعليمية، استدامة التعليم، واستدامة البحث العلمي)، حيث حصلت الجامعة على المركز +1001. المعيار الثاني (التأثير الاجتماعي)، الذي يشمل خمسة مؤشرات (المساواة، وتبادل المعرفة، وتأثير التعليم، والتوظيف والفرص، وجودة الحياة)، حيث حصلت الجامعة على المركز 837. المعيار الثالث (معيار الحوكمة)، حيث حصلت الجامعة على المركز 1001. +

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