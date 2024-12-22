مصرع 4 أشخاص جراء اصطدام مروحية بمستشفى في تركيا (فيديو)

لقي ما لا يقل 4 أشخاص بينهم مسعفين مصرعهم اليوم، في حادث تحطم مروحية تابعة لوزارة الصحة في تركيا ، جراء اصطدامها بمبنى مستشفى في ولاية موجلا جنوبي البلاد.

حادث تحطم مروحية في تركيا

ووفقًا لقناة "تي آر تي" التركية، فقد اصطدمت المروحية بالطابق العلوي من المبنى ثم سقطت في باحة المستشفى وتحطمت إلى أجزاء.

📹 مشاهد متداولة من حادثة تحطم مروحية الإسعاف التابعة لوزارة الصحة التركية جراء اصطدامها بمستشفى في ولاية موغلا جنوبي البلاد، والتي أدت إلى مقتل 4 أشخاص. pic.twitter.com/SMID6aTpHj — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 22, 2024

وقال إدريس أكبييك، حاكم موجلا في جنوب غربي تركيا: إن المروحية سقطت بعدما اصطدمت بالطابق الرابع لأحد المستشفيات أثناء إقلاعها، ما أدى إلى مقتل طيارين وطبيب وموظف كانوا فيها.

ولم يصب أحد داخل المبنى أو على الأرض، ويجري التحقيق في السبب الذي وقع وسط ضباب كثيف.

وأظهرت لقطات من موقع الحادث حطاما متناثرا في المنطقة خارج مبنى المستشفى، مع تواجد عدد من سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ.

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