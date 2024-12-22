ندوة "قراءة فى الانتخابات الأمريكية" بالحزب المصرى الديمقراطى غدا

يعقد الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى برئاسة فريد زهران ندوة بعنوان قراءة في الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على المحيط الإقليمي والمحلي غدا الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2024، وذلك بمقر الحزب.

المشاركون بندوة المصرى الديمقراطى

وأكدت الكاتبة منى الشماخ، أمين الإعلام والأمين العام المساعد للحزب أن الندوة سوف تستضيف عدد من أساتذة العلوم السياسية والمتخصصين بالشأن الأمريكي و المتابعين للانتخابات الأمريكية ومنهم فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، دكتور وحيد عبد المجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ومديره السابق، والدكتور أكرم الألفي، باحث في العلوم السياسية وخبير الديموغرافيا السكانية ودكتور عمرو عبد الرحمن، محاضر قسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية

محاور ندوة المصرى الديمقراطى



وتابعت الشماخ أن الندوة سوف تناقش العديد من المحاور الهامة من خلال القراءة للانتخابات الأمريكية التى شهدت فوز ترامب ضد هاريس وتأثير هذه النتائج على المحيط الإقليمى والدولى فى ظل الصراعات والأزمات التى تضرب العالم مثل الحرب الروسية الأوكرانية والجرائم الإسرائيلية فى غزة وجنوب لبنان، فضلا عن سقوط النظام السورى برئاسة بشار الأسد.



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