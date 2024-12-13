سي بي إس: الرئيس الصيني لن يحضر حفل تنصيب ترامب

من غير المتوقع أن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينج حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في واشنطن الشهر المقبل، حسبما نقلت CBS News عن مصدرين مطلعين على التخطيط.

وقالت القناة الأمريكية التي أفادت أمس بأن ترامب دعا شي شخصيا لحضور حفل تنصيبه بعد وقت قصير من يوم الانتخابات، إنه يتوقع أن يحضر السفير الصيني في واشنطن وزوجته حفل التنصيب في 20 يناير، وقد ينضم إليهما مسؤولون آخرون من بكين، حسب المصدرين.

ورفضت السفارة الصينية في واشنطن التعليق فيما قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينج إن الوزارة ليست لديها معلومات حول إمكانية مشاركة شي في الحفل.

وردا على سؤال عما إذا كان شي قد رد على دعوة ترامب، قالت السكرتيرة الصحفية لفريق الرئيس المنتحب كارولين ليفيت لشبكة "فوكس نيوز" إنها لا تعرف، لكنها أكدت أن زعماء عالميين آخرين قد تمت دعوتهم.

وحسب "سي بي إس"، فإن الدعوة التي وجهها ترامب إلى شي، والتي تم نقلها خارج القنوات الدبلوماسية الرسمية، فاجأت بكين وحلفاء الولايات المتحدة، وجعلت المسؤولون الصينيين الذين اعتادوا على البروتوكول الصارم ويدركون تماما ديناميكيات القوة في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، يتساءلون عن نية ترامب.

وعادة ما تتم دعوة السفراء وغيرهم من الدبلوماسيين رفيعي المستوى لحضور حفل تنصيب رئيس أمريكي، ولم يحضر أي زعيم أجنبي مراسم التنصيب الأمريكية منذ 1874، حسب سجلات وزارة الخارجية التي يعود تاريخها إلى ذلك العام.

وتأتي دعوة ترامب لشي وسط توترات في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وقد سبق أن انتقد ترامب مرارا السياسة الاقتصادية للصين وتعهد بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع القادمة من الصين.

وردت الصين على تعهد ترامب بالقول إنه "لا يوجد رابح في حرب الرسوم أو الحرب التجارية كما أن العالم لن يستفيد من ذلك".

وأكد شي الأسبوع الماضي استعداد بكين للحفاظ على الحوار مع الحكومة الأمريكية وتوسيع نطاق التعاون وإدارة الخلافات ودفع تنمية العلاقات الصينية الأمريكية في اتجاه ثابت ومستقر وصحي.

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