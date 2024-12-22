الأحد 22 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

"معلومات الوزراء" يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الأحد (إنفوجراف)

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
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نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات  درجات الحرارة اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024). 

درجات الحرارة اليوم الأحد 22 -12- 2024 في مصر

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد بالتزامن مع ثاني أيام فصل الشتاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة  على شمال البلاد  والوجه البحرى، وعلى  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 
 

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء درجات الحرارة اليوم حالة الطقس اليوم

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