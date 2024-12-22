طفرة فى تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.. 36.6 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 157 منشأة صحية بإقليم القناة.. تكلفة التشغيل تجاوزت 25.5 مليار جنيه..إجراء 300 ألف عملية ناجحة

خدمات متعددة تقدمها هيئة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة كشف عنها الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس في ديسمبر 2024.

أوضح إنجازات التأمين الصحي الشامل في محافظات إقليم القناة (بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس)، وذلك منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اشارة البدء لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في يوليو 2019 بإطلاقها تجريبيًا من محافظة بورسعيد، وانتهاءًا بالتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس في ديسمبر 2024.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات القناة شهدت تسجيل نحو 2.5 مليون مواطن حتى الآن، فيما بلغت تكلفة تشغيلها حتى الآن أكثر من 25.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بلغ 36.6 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 157منشأة طبية تابعة للهيئة بإقليم القناة، تشمل 20 مليون خدمة بمحافظة بورسعيد، و13 مليون خدمة بمحافظة الإسماعيلية، و1.9 مليون خدمة بجنوب سيناء، بالإضافة إلى 1.7 مليون خدمة بالسويس.

وأضاف السبكي: "تُعد محافظات إقليم القناة نموذجًا مشرفًا للتطبيق الناجح لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي تعتمد على التحول الرقمي، الميكنة، والجودة العالمية. نحن ملتزمون بتقديم خدمات صحية متكاملة ومتميزة تحقق رضا المواطنين، حيث بلغت نسبة رضاء المنتفعين أكثر من 90%."

إجراء أكثر من 300 ألف عملية وتدخل جراحي من خلال منشآت هيئة الرعاية الصحية



وأشار السبكي إلى إجراء أكثر من 300 ألف عملية وتدخل جراحي من خلال منشآت هيئة الرعاية الصحية بإقليم القناة، وبنسب نجاح عالمية، منها عمليات فائقة الدقة وتتم لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لافتًا أن والمواطن لا يتحمل أكثر من 450 جنيه كنسبة مساهمة مهما بلغت تكلفة العملية، فهناك بعض العمليات تتخطى تكلفتها خارج التغطية الصحية الشاملة مليون جنيه

واستكمل: قدمت وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بإقليم القناة أكثر من 19.5 مليون خدمة طب أسرة، بالإضافة إلى إجراء 1.8 مليون فحص طبي شامل، لافتًا أن منشآت طب الأسرة هي البوابة الأولى للمواطن للحصول على الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

الانتهاء من ميكنة 100% من وحدات ومراكز الرعاية الأولية

وتابع: تم الانتهاء من ميكنة 100% من وحدات ومراكز الرعاية الأولية، و90% من المستشفيات بمحافظات القناة، مما أدى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وسرعة تقديمها، فيما تم اعتماد 132 منشأة طبية وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا الدولية (ISQua).

وأضاف الدكتور السبكي: "إن ما تحقق اليوم في محافظات إقليم القناة يُعد خطوة هامة على طريق تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية. ونسعى باستمرار لتحسين جودة الخدمات الصحية بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية، لنُسهم في تحسين صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق رؤية مصر نحو التغطية الصحية الشاملة."

وأردف رئيس الهيئة، أن الإنجازات المحققة بمحافظات إقليم القناة تُعزز من ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان تقديم خدمات صحية مستدامة.

وكشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية عبر المجمعات الطبية في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مما يساهم في تعزيز نظام الرعاية الصحية المتكامل ويسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية لجميع المواطنين.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الهيئة تمتلك 5 مجمعات طبية متطورة في محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، وهي: مجمع "الشفاء الطبي" بمحافظة بورسعيد، "الإسماعيلية الطبي" بمحافظة الإسماعيلية، "السويس الطبي" بمحافظة السويس، "الفيروز الطبي" بمحافظة جنوب سيناء، و"الأقصر الطبي الدولي" بمحافظة الأقصر، مؤكدًا أن هذه المجمعات تمثل نموذجًا مبتكرًا في تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتميزة.

تقديم أكثر من 9 ملايين و620 ألف خدمة طبية وعلاجية من خلال هذه المجمعات الطبية

وأضاف، أنه تم تقديم أكثر من 9 ملايين و620 ألف خدمة طبية وعلاجية من خلال هذه المجمعات الطبية، بما في ذلك خدمات الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، العمليات، الرعايات المركزة، الحضانات، الغسيل الكلوي، زراعة الكلى، زراعة القرنية، الجراحات العامة، الجراحات التخصصية، المناظير، علاج الأورام، الحروق والتجميل، الأشعة، المعامل، الصيدليات، بنوك الدم، وغيرها الكثير، لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك بجودة عالمية تضاهي أفضل النظم الصحية عالميًا.

مجمع الشفاء الطبي

وأكد الدكتور السبكي، أن المجمعات الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية تواصل التميز بحصولها على اعتمادات دولية وقومية مرموقة، أبرزها اعتماد مجمع الإسماعيلية الطبي من اللجنة الدولية المشتركة (JCI) لجودة الرعاية الصحية، واعتماد مجمعي الشفاء الطبي والإسماعيلية الطبي ومركزي الكُلى والرمد بمجمع الأقصر الدولي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية، ما يعكس مستوى الخدمات الصحية المقدمة في هذه المجمعات.

المجمعات الطبية تقدم أكثر من 30 خدمة طبية وعلاجية متكاملة

وأوضح، أن المجمعات الطبية تقدم أكثر من 30 خدمة طبية وعلاجية متكاملة، وأنها تضم أفضل الكوادر الصحية ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والتقنيات المتطورة، مشيرًا إلى أن التكلفة الإنشائية أو التطويرية وتجهيزات المجمعات الطبية وغير الطبية تجاوزت 7 مليارات جنيه حتى الآن، مما يعكس حجم الاستثمار في تحسين وتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر.

ولفت رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن المجمعات الطبية تضم 155 غرفة وجناحًا فندقيًا قيد التشغيل، وجارٍ العمل على تشغيلها بالكامل لتوفير خدمات طبية متميزة بأعلى معايير الجودة، في إطار خطة الهيئة لتحقيق التميز والتفوق على المستويين الإكلينيكي والخدمي، وتعزيز قدرة النظام الصحي في مصر على تلبية احتياجات المواطنين بأعلى مستويات الرعاية.

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