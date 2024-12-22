ضبط 4 أشخاص بينهم طفلتان لسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالغربية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر سيدة من سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من مسكنها بالغربية.

سرقة مشغولات ذهبية وأموال من شقة بالغربية

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تظهر خلالهم (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الغربية)، ادعت بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من الشقة محل سكنها ورفضها اتهام أى من أفراد أسرتها بالسرقة.



و بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "من بينهم طفلتين إحداهن ترتبط بصلة قرابة بزوج المجنى عليها")، وتبين قيامهم بسرقة المشغولات الذهبية ومبلغ مالى من الشقة محل سكن المجنى عليها، وعقب اكتشاف المجنى عليها الواقعة قامت بمواجهتهم فقاموا بإعادة المشغولات الذهبية وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وتعهدوا برد باقى المبلغ المالى إلا أنهم لم يفوا بذلك.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وتم تسليم إحدى الطفلتين لأهليتها وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتها، وتم إيداع الطفلة الأخرى بإحدى دور الرعاية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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