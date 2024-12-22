الأحد 22 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط 45 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر في مطروح

ضبط المتهم
ضبط المتهم

تمكن  قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن مطروح من ضبط (أحد الأشخاص –  مقيم بدائرة قسم شرطة السلوم)، وبحوزته قرابة (45 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير جمركية).

ضبط 45 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا في مطروح 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها وكذا ضبط السجائر مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا.

 

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أجهزة وزارة الداخلية النيابة العامة سجائر مجهوله المصدر قطاع الأمن العام مديرية أمن مطروح وزارة الداخلية

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