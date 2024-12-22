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عين شمس تطلق مشروع إصدار شهادات البكالوريوس والدراسات العليا لأعضاء هيئة التدريس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 تعتزم جامعة عين شمس برعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، تبني منظومة الاصدارات المؤمنة، حيث تحرص الجامعة على مواكبة توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتحقيق أهداف مصر الرقمية طبقًا لمخرجات استراتيجية مصر ٢٠٣٠ نحو التقدم والتطور التكنولوجي.

إطلاق مشروع إصدار شهادات البكالوريوس والدراسات العليا وشهادات الترقي لأعضاء هيئة التدريس 

وانطلاقًا من هذا؛ وقع  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس واللواء مهندس أحمد محمد عبد السلام الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بروتوكول تعاون مشترك لإطلاق مشروع إصدار شهادات التخرج لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وشهادات الترقي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة عين شمس بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية للمجمع للاستفادة من الإمكانيات المتميزة للمجمع حيث أنه من أكبر الكيانات العالمية في مجال تقديم الحلول التكنولوجية المتكاملة الخاصة بإصدار الوثائق المؤمنة والذكية بأنواعها.


وقد حرصت الجامعة علي بدء هذا التعاون الفعال بصورة الكترونية متكاملة بين منصتي المجمع والجامعة دون أي تدخل بشري لتكون جامعة عين شمس أول جامعة تطبق منظومة الأوراق الثبوتية بصورة مميكنة بالكامل لضمان الدقة والجودة والسرعة وصحة الأوراق، مما يدعم خطة الجامعة للميكنة والتحول الرقمي وفقا لأحدث النظم التكنولوجية التي يقدمها المجمع.

ويأتي المشروع في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وضمان أمن الوثائق الرسمية، حيث يُعد مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية أحد أبرز الإنجازات الوطنية الحديثة، بما يحتويه من أحدث التقنيات العالمية لإصدار وتوثيق الوثائق الحكومية والتعليمية، مع ضمان مستويات عالية من الحماية ضد التزوير.

وأوضح محمد ضياء أن جامعة عين شمس تعد من أولى الجامعات المصرية التي تُطبق هذا النظام المتكامل بالتعاون مع مجمّع الإصدارات المؤمنة والذكية، مما يعزز من ريادتها في مجال التعليم العالي ويرفع التصنيف الدولي من خلال تقديم خدمات متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ويتيح فرص جديدة لفتح آفاق التعاون الدولي مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية، حيث تلقى الوثائق المؤمنة اعترافًا واسعًا.

وأشار رئيس جامعة عين شمس أن  المركز البيومتري بجامعة عين شمس يتيح إضافة نوعية للتعليم العالي  بوصفه المركز الأول من نوعه داخل جامعة حكومية، بما يسهل عمليات التحقق الإلكتروني للهوية والشهادات على المستوى الدولي، بما يعزز مكانة مصر دوليًا فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويقلل العبء الإداري والأخطاء البشرية ويوفر وقت وجهد كبيرين على المستوى الإداري، ويكافح التزوير الذي يُمثل تهديدًا خطيرًا للمجتمع والاقتصاد.

شهد مراسم التوقيع  غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب، كمال عبيد مدير إدارة العلاقات الدولية، إبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ريهام العطيفي مدير عام شئون الطلاب.

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