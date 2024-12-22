الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الكانتلوب وانخفاض اليوسفي في سوق العبور

اسعار الفاكهة اليوم
اسعار الفاكهة اليوم

سعر الفاكهة اليوم، سجل  سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الأحد، الموافق 22 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

أسعار الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

وتستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

 

سعر الفاكهة
سعر الفاكهة

 

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم

  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7  جنيهات إلى 11 جنيها، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 12 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر يوسفي من 6 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

 

سعر الفاكهة اليوم
سعر الفاكهة اليوم

 

  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 140 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.

 

اسعار الفاكهة
اسعار الفاكهة

 

أسعار البلح في سوق العبور

  1. تراوح سعر بلح أم الفراخ من 11 إلى 15 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بلح رملي من 10 إلى 16 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر بلح بنت عيشه من 10 إلى 16 جنيهًا.
  5. تراوح سعر بلح ثلاجة من 10 إلى 16 جنيهًا.
اسعار الفاكهة اليوم
اسعار الفاكهة اليوم

 

أسعار الفاكهة اليوم الأحد

  • تراوح سعر كيلو جوافة من 15 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر الرمان من 17 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر الفراولة من 25 إلى 35 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو كانتلوب من 9 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو كاكا من 22 إلى 32 جنيهًا.
سعر الفاكهة 
سعر الفاكهة 

 

  • تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 40 إلى 55 جنيهًا.
  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.

 

سعر الفاكهة اليوم
سعر الفاكهة اليوم

 

سعر الفاكهة اليوم 

  1. تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  2. تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.

 

الفاكهة
الفاكهة

 

  1. تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.
  2. تراوح سعر قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  4. تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الفاكهة اسعار الفاكهة اليوم سعر الفاكهة سعر الفاكهة اليوم سعر الموز سعر التفاح سعر البرتقال سعر الجوافة سعر اليوسفي سعر الفراولة سعر التفاح المستورد سعر الكنتالوب
ads

الأكثر قراءة

الجولاني بالبدلة والكرافتة في أول لقاء مع وليد جنبلاط (فيديو وصور)

كارثة في النيل الأبيض بالسودان تصيب السكان بالذعر، والسر في جبل الأولياء

رئيس الشيوخ يوجه عتابًا لوزير الصحة بسبب المسئولية الطبية، والحكومة ترد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة نفيسة (1 – 3)

خلافات بالشيوخ بسبب هجرة الأطباء ومطالب بتغيير اسم مشروع قانون المسئولية الطبية

الزمالك ينهي الاتفاق مع زيزو بشأن تجديد عقده

تعرف على موعد الإعلان عن مدير الكرة الجديد بالأهلي

روما يتقدم على بارما بثنائية في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، حب ومشاريع وأشياء أخرى في انتظار مواليد هذه الأبراج

أمريكي ينهي حياة رضيعه لهذا السبب

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

خراب ودمار وانقطاع للكهرباء وفوضى، توقعات عائلة سيمبسون لأمريكا في 2025 (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأحد

سعر السكر اليوم الأحد 22-12-2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بمواجهة العقبات والمشاكل

ما هي شروط النجاة من الدرك الأسفل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالحصول على مكاسب مالية

المزيد
الجريدة الرسمية