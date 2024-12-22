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أخبار مصر

تداول 45 ألف طن و975 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي  لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 975 شاحنة و80 سيارة.

تصدير 30 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 466 شاحنة و74 سيارة فيما شملت  حركة الصادرات 40500 طن بضائع، 509 شاحنة و6 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم  لاستقبال السفينتين Alcudia Express وEGE - M بينما تغادر السفينة MAYA علي متنها 30000 طن فوسفات تصدير إلى الهند، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت اربع سفن وهي  الحرية 1، دليلة، أمل ودليلة، كما تم تداول 3500 طن بضائع و405 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة. 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1610 راكب بموانيها.

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