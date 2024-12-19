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أخبار مصر

السكك الحديد تخطر المنطقة الجنوبية بتعديلات التشغيل

قطار، فيتو
قطار، فيتو

أخطرت الهيئة القومية للسكك الحديد هندسة التشغيل بالمنطقة الجنوبية بالتعديلات الجديدة على قطار أسوان والمقرر دخولها الخدمة يوم 24  المقبل  للتيسير على المواطنين.

وأعلنت هيئة السكة الحديد إجراء بعض التعديلات فى ترکیب بعض القطارات على خط القاهرة أسوان والعكس من قطارات روسى عادية إلى قطارات روسى مكيف وشملت قطارين أرقام ١٦٠ / ١٥٩ القاهرة / أسوان والعكس.

بيانات القطارات 

 وتضمن تعديل تركيب القطارين الآتى:

اعتبارًا من ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ يتم تعديل تركيب قطار رقم ١٦٠ على خط القاهرة / الاقصر وقطار رقم  ١٥٩ على خط الأقصر / القاهرة من عربات روسى تهوية ديناميكية إلى عربات روسى مكيفة درجة ثالثة.

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