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ثقافة وفنون

مهرجان القاهرة السينمائي، عرض النسخة المرممة من "بداية ونهاية" ضمن كلاسيكيات مصرية

بداية ونهاية.فيتو
بداية ونهاية.فيتو

ُيعرض اليوم، فيلم "بداية ونهاية"، ضمن برنامج كلاسيكيات مصرية مرممة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

بداية ونهاية بنسخة مرممة

فيلم "بداية ونهاية" روائي تدور أحداثه حول مصير عائلة مكونة من ثلاثة إخوة وأختهم نفيسة والأم، وكيف يعيشون في ظل حياة صعبة بعد فقدان الأب، يسلك كل منهم مسارًا مختلفًا، وليس من الضروري أن تكون نهايته جيدة.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته ١٤٠ دقيقة، في تمام الساعة 3 عصرًا، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج صلاح أبو سيف.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

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