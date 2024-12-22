مدرب برشلونة يبرر الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

برر ماركوس سورج المدرب المساعد للألماني هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة، الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 مساء أمس السبت، في قمة منافسات الجولة 18 من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

وقاد سورج برشلونة على مقاعد البدلاء خلال المباراة، بدلا من فليك الذي يغيب للإيقاف.

وقال سورج خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "خلال الدقائق الأخيرة، كانت مباراة مختلفة، صنعنا العديد من الفرص لكننا لم نسجل، كانت خسارة مؤلمة".



وأضاف: "أعتقد أنها واحدة من أفضل مبارياتنا هذا الموسم، لكننا لم نحصد أي نقاط. يمكننا أن نفخر بأننا حاولنا كل شيء، لكن في النهاية كان الخصم أكثر دقة. هذا هو السبب الرئيسي للخسارة".

وتابع: "بالتأكيد، إذا لم تسجل الهدف الثاني أمام فريق مثل أتلتيكو، يمكن أن تصبح المباراة معقدة جدًا في آخر 15 دقيقة".

واختتم: "أعتقد أننا دافعنا بشكل جيد في النهاية، لكنهم سجلوا علينا في اللحظات الأخيرة".

وخسر فريق برشلونة أمام نظيره أتليتكو مدريد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب "مونتجويك" في قمة لقاءات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني الليجا.

وتصدر أتلتيكو مدريد الترتيب برصيد 41 نقطة، وخلفه برشلونة في المركز الثاني بـ 38 نقطة.

ومن المنتظر أن تشهد هذه الجولة لقاءً بين ريال مدريد وإشبيلية، اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد



1. أتلتيكو مدريد، 41 نقطة.

2. برشلونة، 38 نقطة.

3. ريال مدريد، 37 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 36 نقطة.

5. مايوركا، 30 نقطة.

6. فياريال، 27 نقطة.

7. ريال سوسيداد، 25 نقطة.

8. جيرونا، 25 نقطة.

9. أوساسونا، 25 نقطة.

10. سيلتا فيجو، 24 نقطة.

11. ريال بيتيس، 24 نقطة.

12. إشبيلية، 22 نقطة.

13. رايو فاليكانو، 21 نقطة.

14. لاس بالماس، 19 نقطة.

15. ليجانيس، 18 نقطة.

16. خيتافي، 16 نقطة.

17. ألافيس، 16 نقطة.

18. إسبانيول، 14 نقطة.

19. بلد الوليد، 12 نقطة.

20. فالنسيا، 11 نقطة.

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